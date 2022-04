Gebroken kaak zet streep door Giro-debuut Ilan Van Wilder

Ilan Van Wilder moet een streep zetten door zijn debuut in de Giro d’Italia over twee weken. De 21-jarige coureur van Quick-Step-Alpha Vinyl heeft bij een zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik namelijk een kaakbreuk opgelopen. Dat bevestigt zijn ploeg.

Ploegmanager Patrick Lefevere hintte meteen na de finish in Luik, waar het team feestvierde vanwege de zege van Remco Evenepoel, al op een absentie van Van Wilder. “We zitten in de shit voor de Ronde van Italië, want Ilan gaat niet meer lukken. Maar we gaan dat oplossen”, zei Lefevere, die dus op zoek moet naar een vervanger in de selectie. En dat terwijl Quick-Step-Alpha Vinyl kampt met meerdere geblesseerden.

Voor Van Wilder zou de Giro d’Italia de tweede grote ronde worden uit zijn carrière. Eind 2020 stond hij namens Team DSM al aan de start van de Vuelta a España, maar dat was destijds een noodgeval. Van Wilder had namelijk knieproblemen en stapte al in de eerste etappe af.

Quick-Step-Alpha Vinyl zag ook Julian Alaphilippe langdurig uitvallen in Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen heeft twee gebroken ribben, een breuk in het schouderblad en een klaplong.