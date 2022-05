Giro 2022: Cofidis rekent op klassementsman Martin en sprinter Consonni

Guillaume Martin en Simone Consonni zijn de vooruitgeschoven pionnen binnen Cofidis voor de komende Giro d’Italia. Martin hoopt zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement, Consonni is de sprinter van dienst. Wesley Kreder zorgt voor de Nederlandse inbreng.

Martin werd vorig jaar al achtste in de Tour de France en negende in de Vuelta a España, maar hoopt dit jaar nóg beter te doen in zijn eerste Giro. “Een zeer goed resultaat behalen, dat is het doel. Ik hoop beter te doen dan mijn voorlopig beste prestatie in een grote ronde. Ik heb me goed voorbereid op Sicilië. De Giro is een goede ronde voor de klimmers en ik kijk ernaar uit om deze geweldige wedstrijd te ontdekken”, klinkt het in een perscommuniqué.

In de vlakke etappes speelt de ploeg Simone Consonni uit. De Italiaan lijkt zo de voorkeur te krijgen boven zijn landgenoot Davide Cimolai, die vorig jaar nog derde was in het puntenklassement. “Vorig jaar was ik al dicht bij succes. Helaas bleef ik toen met lege handen achter. Het zou heel bijzonder zijn om dit jaar wel mijn eerste zege in de Giro te boeken. Ik heb me op hoogte uitstekend voorbereid en voel me er klaar voor”, aldus Consonni.

Martin zal bergop assistentie krijgen van Rémy Rochas, Anthony Perez en Davide Villella. Cimolai, Pierre-Luc Périchon en Wesley Kreder kunnen eventueel plaatsnemen in de sprinttrein van Consonni.