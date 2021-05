Giro 2021: Zieke Clément Champoussin haalt finish niet

Clément Champoussin heeft zondag de Giro d’Italia verlaten. De 22-jarige Fransman van AG2R Citroën besloot tijdens de negende etappe naar Campo Felice de handdoek in de ring te gooien vanwege ziekte.

Volgens Nice Matin was Champoussin al enige tijd niet okselfris. Zo zou hij zaterdagavond nog overgegeven hebben, maar heeft de klimmer desondanks besloten van start te gaan in Castel di Sangro. Lang duurde de rit niet voor Champoussin: na 35 kilometer stapte hij af in een bevoorradingszone.

De negende rit van de Giro d’Italia heeft daardoor vier uitvallers opgeleverd. Tomasz Marczynski ging niet van start en, net als Champoussin, moesten ook Matej Mohoric en Jasper De Buyst opgeven.