Giro 2021: Lotto Soudal verder met vijf na opgave Jasper De Buyst

Jasper De Buyst heeft de Giro d’Italia verlaten. De Belg van Lotto Soudal besloot tijdens de tiende etappe naar Rocca di Cambio in de remmen te knijpen, een dag na de opgave van zijn sprintkopman Caleb Ewan. Zijn werkgever moet nu verder met vijf renners.

De Buyst maakte in de Giro deel uit van de sprinttrein van Ewan. In Cattolica en Termoli wist De Buyst zijn sprintkopman naar de zege te piloteren. De Australiër besloot zaterdag echter op te geven wegens kniepijn. Een dag later is het de beurt aan De Buyst: het is nog onduidelijk waarom de Belg uit de wedstrijd stapt.

Eerder op de dag, vlak voor de start van de negende etappe, besloot Lotto Soudal al om Tomasz Marczyński uit koers te halen. De ervaren Pool kampt met post-COVID-19 klachten: hoofdpijn, vergeetachtigheid, duizeligheid en coördinatieproblemen.

De selectie van Lotto Soudal bestaat nu nog maar uit vijf man: Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke, Kobe Goossens, Roger Kluge en Stefano Oldani.