Giro 2021: Lotto Soudal haalt duizelige Tomasz Marczynski uit koers

Lotto Soudal verliest met Tomasz Marczyński een tweede pion in de Giro d’Italia. De Pool kampt met post-COVID-19 klachten en de ploeg heeft dan ook besloten om de ervaren klimmer uit koers te halen.

De 37-jarige Marczyński moest vorig jaar de Ronde van Luxemburg verlaten nadat hij symptomen vertoonde van het coronavirus. De klimmer maakte een maand later echter alweer zijn opwachting in de Vuelta a España en reed ook dit seizoen de nodige wedstrijden. Marczyński blijkt nu echter last te hebben van langdurige klachten.

Lotto Soudal laat via social media weten dat de renner kampt met hoofdpijn, vergeetachtigheid en duizeligheid. Ook heeft Marczyński last van coördinatieproblemen. Ploegarts Maarten Meirhaeghe heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten om de renner uit koers te halen. Hij zal binnenkort verder worden onderzocht.

Marczyński stond na acht etappes slechts 171ste in het klassement, op meer dan een uur van rozetruidrager Attila Valter. Gisteren besloot ook Caleb Ewan, de sprintkopman van Lotto Soudal, er de brui aan te geven. De Australiër had last van kniepijn en kon niet verder koersen.

No @TMarczynski at the start of stage 9 @giroditalia Tomasz is struggling with post covid neurologic symptoms: headache, insomnia, dizziness and coordination problems. Team doctor Maarten Meirhaeghe decided to pull him out for safety reasons and further examinations.

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) May 16, 2021