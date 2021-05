Giro 2021: Matej Mohoric afgevoerd naar ziekenhuis na akelige val

Voor Matej Mohorič heeft de Giro d’Italia slechts een goede week geduurd. De Sloveen van Bahrain Victorious kwam in de negende etappe naar Rocca di Cambio zwaar ten val in een afdaling en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Mohorič was zeer actief in de openingsfase van de negende etappe, een bergrit over vier gecategoriseerde beklimmingen. De Sloveen probeerde mee te schuiven in de vroege vlucht, maar verloor in de afdaling van de Passo Godi de controle over zijn fiets en klapte op hoge snelheid op zijn hoofd.

Op een volgend beeld zagen we Mohorič langs de kant van de weg staan, duidelijk aangeslagen na zijn zware crash. Heel even leek de rasaanvaller weer op zijn fiets te stappen, maar Mohorič was zichtbaar duizelig en zette zich tegen de reling. De renner werd uiteindelijk op een brandcard gelegd en afgevoerd naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis.

Het uitvallen van Mohorič is een tweede fikse tegenvaller voor Bahrain Victorious, na de eerdere opgave van klassementskopman Mikel Landa. Mohorič maakte afgelopen donderdag nog indruk als meesterknecht van Gino Mäder. De Sloveen reed in de zesde etappe kilometerslang op kop en wist zo de rode loper uit te rollen voor Mäder, die uiteindelijk ook de etappe wist te winnen.