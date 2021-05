Giro 2021: Voorbeschouwing rit vijftien van Grado naar Gorizia

In de vijftiende etappe van de Giro d’Italia 2021 staat een heuvelrit van Grado naar Gorizia op het programma. De rit van 145 kilometer start in het noordelijke kustplaatsje Grado en keert na een heuvelachtig uitstapje in Slovenië terug naar grensstad Gorizia.

Parcours

De startstreep is zondag getrokken in Grado, een stadje anderhalf uur rijden ten noordoosten van Venetië. Dit voormalige eiland werd begin twintigste eeuw door de aanleg van een brug verbonden met het vasteland en die brug is de plek waar de renners worden afgevlagd voor de officiële start.

Pas na 33 vlakke kilometers landinwaarts te zijn gereden, staat de eerste heuvel op het programma. De Monte San Michele is dan misschien geen gecategoriseerde beklimming, het is desalniettemin een bijzondere heuvel. In de Eerste Wereldoorlog werd hier namelijk fel gevochten tussen Italië en Oostenrijk-Hongarije, vanwege de strategische ligging van de heuvel in de strijd om Gorizia, de finishplaats van vandaag.

De jarenlange strijd om grensstad Gorizia eiste het leven van ruim 50.000 soldaten. De vele tunnels en loopgraven die toentertijd hier zijn gegraven, zijn nog altijd intact en sommige ervan zijn te bekijken in het nabijgelegen historisch museum van San Michele.

Twintig kilometer na de historische Monte San Michele is het tijd voor de eerste beklimming naar het gehucht Gornje Serovo. Deze heuvel uit vierde categorie is 2,5 kilometer lang en stijgt met gemiddeld 7% en ligt net over de grens in Slovenië.

In deze vijftiende etappe beklimt het peloton deze venijnige pukkel drie keer, waarvan de laatste op ongeveer vijftien kilometer voor de streep. Het ongeveer 30 kilometer lange circuit bestaat uit een lus die zowel in Italië als Slovenië ligt. Na de derde klim naar Gornje Serovo volgt de afdaling richting Gorizia.

De finish in deze grensstad voert eerst door het Sloveense deel van de stad, Nova Gorica. Hier zijn nog bonificatieseconden te halen in de tussensprint. Vervolgens is het nog 4 kilometer vlak tot de finish.

Start: 13.15 uur in Grado

Finish: tussen 16.45 en 17.07 uur in Gorizia

Afstand: 147 km

Favorieten

De heuvelachtige etappe naar Gorizia kan gerust als overgangsetappe worden gezien. De Monte Zoncolan is achter de rug, nu volgt een relatief makkelijke rit en dan barst het klimgeweld weer in alle hevigheid los op weg naar Cortina d’Ampezzo. Het klimmetje van Nova Gorica, met nog drie kilometer te gaan, is een ideale springplank voor vroege vluchters of puncheurs om het verschil te maken. Sterkere sprinters hebben hier ook zeker een kans.

De etappe is Peter Sagan op het lijf geschreven, al moeten alle puzzelstukjes dan wel op zijn plaats vallen. De Slowaak heeft intussen al een overwinning op zak. Op weg naar Foligno keerde zijn ploeg zich binnenstebuiten om op de enige klim de echte sprinters op de pijnbank te leggen, wat lukte. Sagan rondde het ploegwerk vervolgens perfect af. De drievoudige wereldkampioen is nog in de strijd om de paarse puntentrui verwikkeld en kan ook in deze rit goede zaken doen. Zijn ploeggenoten hielden zich bij de start van de twaalfde rit alvast opvallend gedeisd.

Behalve BORA-hansgrohe wil ook UAE Emirates waarschijnlijk wel rijden voor de etappezege. De sprintkopman van de ploeg, Fernando Gaviria, won immers nog niet en krijgt na Gorizia niet veel kansen meer. De Colombiaan verkeert in goede vorm en reed al een handvol ereplaatsen bijeen. In de sprints kreeg hij bovendien ook een paar keer met pech te maken; zo werd hem in Novara de pas afgesneden in de laatste rechte lijn en sprintte hij in Verona zonder zadel. De Gaviria van deze Giro moet deze etappe wel aankunnen.

Mogelijk zien we bij het controleren van deze rit wel een samenwerking tussen BORA-hansgrohe, UAE Emirates en Israel Start-Up Nation te zien. De Israëlische ploeg heeft met Davide Cimolai een man in vorm in huis. De snelle Italiaan die ook vrij goed kan klimmen, greep in Canale, waar hij de pelotonssprint won achter Taco van der Hoorn, en Termoli al twee keer net naast de etappezege. Ook was hij al een keer derde, vierde, negende en tiende. Net als Sagan en Gaviria heeft Cimolai zeker kans in de lastige finale naar Gorizia.

Giacomo Nizzolo was buiten zinnen na zijn etappezege in Verona. De Italiaanse sprinter won al twee keer het puntenklassement en grossierde in tweede en derde plaatsen, maar zette nu ook eindelijk een dagsucces achter zijn naam in de Giro. In de etappe naar Foligno miste Nizzolo de slag, waardoor hij zich niet kon mengen om de overwinning. Het klimmetje in Nova Gorica op drie kilometer van de streep is echter een ander soort inspanning, die ook de Italiaan wel goed moet kunnen verteren.

Voor Stefano Oldani was de aankomst in Verona eigenlijk niet zwaar genoeg, zo zei hij achteraf. Zijn ploeggenoten bij Lotto Soudal pushten hem echter om mee te sprinten en de snelle Italiaan die voor een spurter ook goed kan klimmen, kwam als zesde over de finish. Daarmee haalde hij alweer zijn derde top 10-klassering van deze Giro binnen. Het klimmetje op drie kilometer van de streep moet ook Oldani wel liggen. Als hij daar overleeft en met een groepje naar de meet rijdt, kunnen we hem opschrijven bij de kanshebbers.

Andrea Vendrame probeerde het al een paar keer door zich in de massasprint te smijten, maar de veelzijdige Italiaan won uiteindelijk een etappe vanuit de ontsnapping. In de twaalfde rit kwam hij in de vlucht van de dag terecht en mocht hij in Bagno di Romagna tegen Chris Hamilton sprinten om de dagzege. In de eindspurt was de Australiër geen partij voor de renner van AG2R Citroën. Vendrame kan goed een klimmetje over en is met zijn snelle benen dan ook zeker een kanshebber voor de winst in Gorizia.

Naast Cimolai heeft Israel Start-Up Nation met Patrick Bevin nog een kanshebber in huis voor de etappe naar Gorizia. De Nieuw-Zeelander is snel aan de streep na een wat zwaardere wedstrijd. Zijn beste uitslag deze Giro was de vijfde plek in de etappe naar Canale, waar Taco van der Hoorn vooruit bleef. In aanloop naar de Ronde van Italië liet Bevin zijn snelle benen al gelden in de Tour de Romandie, waar hij naar de podiumplaatsen sprintte in de etappes die door Peter Sagan en Sonny Colbrelli werden gewonnen.

Vanwege de klassementsambities van Aleksandr Vlasov gaat Astana-Premier Tech natuurlijk niet de rode loper uitrollen voor Fabio Felline, maar het is wel een etappe die de Italiaan op het lijf is geschreven. De 31-jarige renner kan een zwaar parcours wel aan en is ook nog eens snel aan de streep. Dat is ook Andrea Pasqualon. De Italiaanse renner van Intermarché-Wanty-Gobert bewees zich al vaker in het eendaagse werk en kan hier ook zomaar een rol spelen in de strijd om de etappewinst.

Het laatste sterretje schrijven we toe aan Jan Tratnik, na de opgave van Matej Mohorič de enig overgebleven Sloveen in de Giro. De 31-jarige renner van Bahrain Victorious wil zich vast laten zien in deze etappe die deels door zijn vaderland voert. Het is echter de vraag wat Tratnik nog overheeft in de tank, nadat hij op weg naar de Monte Zoncolan al in de vlucht van de dag zat. Winnen in de Giro deed hij al weleens; vorig jaar was hij in San Daniele del Friuli de beste renner uit de lange ontsnapping.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Peter Sagan

*** Davide Cimolai, Fernando Gaviria

** Giacomo Nizzolo, Stefano Oldani, Andrea Vendrame

* Patrick Bevin, Fabio Felline, Andrea Pasqualon, Jan Tratnik

Giro 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Er wordt regen verwacht bij de start in Grado, aan een temperatuur van 19 ℃. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, aan windkracht 3. Naar het zich laat aanzien blijft het de hele dag nat en schommelt de temperatuur tussen de 18 en 19 ℃.

De vijftiende etappe is vanaf 13.15 uur rechtstreeks te zien op Eurosport 1, met aansluitend de nabespreking in Kop over Kop in de Giro. Ook is de koers vanaf 13.15 uur live te volgen via de Eurosport Player en GCN+.