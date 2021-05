Giro 2021: Ritwinnaar Giacomo Nizzolo verlaat de ronde

Giacomo Nizzolo heeft besloten om de Giro d’Italia te verlaten. De ritwinnaar in Verona wil wat rust inbouwen voor de komende wedstrijden. De sprinter van Qhubeka ASSOS is de 26ste uitvaller in de Ronde van Italië.

“Met mijn ritzege kwam een wielerdroom uit. Ik zal voor altijd dat moment koesteren. Ik begon in een goede conditie aan de Giro en was gefocust op de vlakke etappes, maar bergop is het echt een kwestie van afzien. Dat heeft nu toch wel zijn tol geëist. We hebben dan ook besloten dat het beter is om nu te stoppen en te herstellen richting de toekomst”, legt Nizzolo uit.

De regerend Europees- en Italiaans kampioen eindigde in de eerste sprintetappe naar Novara al tweede achter Tim Merlier. Ook in de vijfde etappe met aankomst in Cattolica deed Nizzolo een gooi naar de ritzege, maar werd hij in extremis nog gepasseerd door Caleb Ewan. In rit dertien naar Verona was het dan eindelijk raak voor Nizzolo.

De sprintkopman van Qhubeka ASSOS deed na veertien etappes ook nog altijd mee in de strijd voor het puntenklassement. De rappe Italiaan stond slechts negen punten achter op Peter Sagan, maar Nizzolo zal dit jaar dus niet de Maglia Ciclamino mee naar huis nemen.