Giro 2021: Voorbeschouwing favorieten puntenklassement

Wit, blauw, paars en roze. Vier kleuren die centraal staan in de Giro d’Italia. We hebben het dan natuurlijk over de kleuren van het jongeren-, berg-, punten- en algemeen klassement. In deze vooruitblik blikken we vooruit op de strijd om het puntenklassement, dat sinds 2013 een duel der sprinters is. De winnaar van 2020, Arnaud Démare, ontbreekt en dus krijgen we een nieuwe winnaar. Maar wie wordt dat? WielerFlits neemt de favorieten onder de loep.

Historie

Sinds 1958 werkt de organisatie van de Giro d’Italia met een ‘apart’ klassement op basis van punten. Het duurde echter nog even vooraleer de bijbehorende puntentrui zijn intrede deed. In 1967 werd de leider van het puntenklassement gehuld in een bijbehorende trui.

De eerste drie jaar (1967-1969) was het puntentricot rood, maar daarna veranderde de kleur naar paars. In het Italiaans ook wel Ciclamino genoemd. Die verandering hield veertig jaar stand, want tussen 2010 en 2016 besloot RCS de puntentrui weer vuurrood te maken. Lang duurde dat niet, want vanaf 2017 – ter gelegenheid van het honderdjarige jubileum van de Giro, was het truitje weer paars.

De eerste winnaar van het puntenklassement was Gianni Motta, die ook het eindklassement in dat jaar op zijn naam schreef. Maar de trui kreeg hij dus niet. Dino Zandegù had in 1967 de eer om de eerste drager van de puntentrui te zijn. Lange tijd werd de trui uitgereikt aan een klassementsrenner, maar in de jaren ’90 veranderde dat beeld. Steeds meer werd het een tricot voor sprinters.

Door de jaren heen is regelmatig een verschuiving geweest in de puntentelling, waardoor er ook een verschuiving plaatsvond van type winnaars. Dan was het weer een periode een tricot voor klimmers, dan weer een aantal jaar voor sprinters. Sinds 2013 gaan de rappe mannen er mee aan de haal. De laatste klimmer die het kleinood won was Joaquim Rodríguez.

Drie keer won een Nederlander het puntenklassement in de Giro: alle drie de keren was het Johan van der Velde (1985, 1987 en 1988). Daarmee is de Brabantse klimmer overigens geen recordhouder. Vijf keer kreeg het tricot een Belgische winnaar: twee keer Eddy Merckx (1968 en 1973) en drie keer Roger De Vlaeminck (1972, 1974 en 1975).

Thuisrijders Francesco Moser en Giuseppe Saronni wisten in de periode tussen 1976 en 1983 elk vier jaar het klassement naar zich toe te trekken. Daarmee zijn zij nog altijd recordhouder.

Laatste tien winnaars puntenklassement Giro d’Italia

2020: Arnaud Démare

2019: Pascal Ackermann

2018: Elia Viviani

2017: Fernando Gaviria

2016: Giacomo Nizzolo

2015: Giacomo Nizzolo

2014: Nacer Bouhanni

2013: Mark Cavendish

2012: Joaquim Rodríguez

2011: Alberto Contador

Vorig jaar

Heel spannend was de strijd om de puntentrui vorig jaar niet. Oké, tijdens de eerste vijf etappes kende het puntenklassement drie verschillende leiders, maar daarna was er weinig spannends aan. Filippo Ganna won de openingstijdrit en dus ook de trui. Nummer twee João Almeida was daardoor de gelegenheidsdrager van het paars. Diego Ulissi nam het paars over door een ritzege op de tweede dag, waarna Peter Sagan na een tweede plek in de vierde etappe de trui aan mocht. Ritwinnaar Arnaud Démare zat hem echter op de hielen.

In de zesde etappe, met aankomst in Matera, greep Démare definitief de macht. De Franse kampioen van Groupama-FDJ won zijn tweede etappe en sloeg een gat van bijna vijftig punten met Sagan, die slechts achtste werd. Een dag later breidde Démare zijn voorsprong uit door in Brindisi zijn derde zege van de openingsweek te boeken. Sagan en Michael Matthews hielden de druk er echter wel op, al viel de Australiër weg door een positieve coronatest op de eerste rustdag.

Daags na die rustdag sloeg Sagan toe in een zware heuvelrit naar Tortoreto. De Slowaak won solo en naderde Démare tot op twintig punten (167 om 147 punten). De tweestrijd was een feit, omdat nummer drie Filippo Ganna (51 punten) op dat moment al bijna honderd punten achterstand had op Démare en Sagan. Met een vierde ritoverwinning op de elfde dag deelde Démare dan weer een tik uit aan zijn concurrent. Hij kwam daardoor op 220 punten en vergrootte zijn voorsprong tot 36 punten.

Niets stond de winst in het puntenklassement toen nog in de weg voor de Fransman, omdat daarna louter berg- en heuveletappes op het programma stonden. Na 21 etappes sloot Démare af met 233 punten, gevolgd door Peter Sagan met 184 punten. Het blauw-wit-rood van de Franse kampioenstrui zouden we dus maar vijf dagen zien in de Giro. Klassementsrevelatie João Almeida wist door liefst elf top-10-plaatsen in rituitslagen de derde plek te veroveren in het puntenklassement.

Puntenklassement Giro 2020

1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) – 233 punten

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) – 184 punten

3. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) – 108 punten

4. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) – 87 punten

5. Josef Cerny (CCC) – 78 punten

Puntentelling

Sinds 2014 is het puntenklassement van de Giro d’Italia weer voor de sprinters. Daarvoor waren in alle etappes evenveel punten te verdienen, waardoor het vaak bergachtige parcours de klimmers in de kaart speelde. Geen Joaquim Rodríguez, Alberto Contador en Cadel Evans meer, maar Mark Cavendish en Nacer Bouhanni als winnaars van dit nevenklassement.

In vlakke etappes zijn sindsdien meer punten te verdienen dan in de bergetappes. Om het verschil te duiden: de winnaar van een vlakke rit krijgt 50 punten voor het puntenklassement, de winnaar van een bergetappe en een tijdrit ontvangt 15 punten. Voor heuvelachtige etappes is weer een andere puntentelling opgesteld, die 25 punten oplevert voor de winnaar. Opnieuw is koffiemerk Segafredo Zanetti de sponsor van de paarse leiderstrui, ook wel de Maglia Ciclamino genoemd.

Daarnaast zijn bij tussensprints punten te halen. Deze vlieger gaat alleen bij de eerste tussensprint van de dag op. Elke etappe kent weliswaar twee tussensprints, maar bij de tweede zijn enkel bonificatieseconden (respectievelijk 3, 2 en 1 seconde) te verdienen. Deelnemers voor de paarse puntentrui moeten dus rekening houden met de eerste tussensprint.

Vlakke etappes (Etappes 2, 5, 7, 10, 13, 18)

Aan de finish: 50 – 35 – 25 – 18 – 14 – 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Heuvelachtige etappes (Etappes 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15)

Aan de finish: 25 – 18 – 12 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Bergetappes en individuele tijdritten (Bergetappes 9, 14, 16, 17, 19, 20 / Tijdritten etappes 1, 21)

Aan de finish: 15 – 12 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Tussensprints (elke eerste tussensprint van de dag)

Bij de eerste tussensprint: 12 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Favorieten

Het puntenklassement krijgt hoe dan ook een nieuwe winnaar, omdat Groupama-FDJ zonder Arnaud Démare naar de Giro d’Italia trekt. Toch staan de nodige sprinters aan de start. Een voorwaarde om de paarse trui te winnen is dat je Milaan haalt. Sommige sprinters zijn al niet van plan om de drie weken vol te maken, en de coronasituatie maakt het ook niet makkelijker. Als kandidaat voor de puntentrui moet je ook ‘negatief’ blijven. Een extra horde, maar we gaan ervan uit dat alle genoemde favorieten de eindstreep bereiken.

Bij afwezigheid van de winnaar van vorig jaar, wordt automatisch gekeken naar de nummer twee. En dat is Peter Sagan. De Slowaak van BORA-hansgrohe debuteerde vorig jaar met een ritwinst in de Giro en is nu opnieuw van de partij. De vraag is in welke vorm Sagan begint aan de Ronde van Italië. Door een coronabesmetting moest hij zijn seizoensstart uitstellen en het voorjaar daarna viel wat tegen voor iemand met de status van een drievoudige wereldkampioen. Met een vierde plaats in Milaan-San Remo, een vijftiende plek in de Ronde van Vlaanderen en ritwinst in Catalonië liet Sagan bij vlagen zien wat hij in zijn mars heeft.

BORA-hansgrohe richt zich in de Giro d’Italia ook op een klassement voor Emanuel Buchmann, dus zal Sagan het in de finales van de vlakke etappes vooral moeten hebben van hardrijder Daniel Oss en Maciej Bodnar. Maar we weten ook dat de Slowaak in zijn eentje prima zijn weg kan vinden in een peloton. In de Ronde van Romandië, de laatste generale repetitie voor de Giro, was Sagan nog succesvol.

Caleb Ewan is misschien wel de grootste favoriet voor de eindwinst in het puntenklassement. De Australiër van Lotto Soudal is van plan om alle drie de grote rondes te rijden, dus hem wacht een lang seizoen. De teller van Ewan staat in 2021 vooralsnog op één, na zijn ritoverwinning in de UAE Tour. Daarnaast behaalde de Aussie de nodige ereplaatsen in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en de Ronde van Valencia. Ewan weet wat het is om de Giro te rijden. In drie eerdere deelnames won hij drie etappes. Maar let op, nog nooit reed Ewan de Giro uit.

Lotto Soudal stuurt onder meer Jasper De Buyst en Roger Kluge, de vaste gangmakers van Ewan in de finale van de vlakke etappes, mee naar Italië.

De opvallendste sprinter aan de start is misschien wel Dylan Groenewegen. Pas vorige week werd hij toegevoegd aan de selectie van Jumbo-Visma. Op 7 mei loopt de veelbesproken schorsing van Groenewegen af en op 8 mei start hij dus meteen in Turijn. Hoe de vorm van de topsprinter is na zo’n lange afwezigheid? Dat is onbekend, maar het is niet dat hij niet heeft kunnen trainen. En Groenewegen zal het sprinten heus niet verleerd zijn. Het is bovendien de vraag hoe de Amsterdammer zijn comeback mentaal verteert.

“Fysiek ben ik er zeker klaar voor”, gaf hij vorige week aan. “De laatste weken heb ik mijn trainingen goed kunnen doen. Mijn niveau is goed. De vraag is hoe het mentaal gaat in een koers, hoe ik reageer op het peloton en hoe het peloton reageert op mij. Dat zijn vragen waar ik nu ook nog geen antwoord op heb. Dat gaan we zien in de koers. Sinds ik weet dat ik de Giro mag rijden, ben ik daar echt naartoe aan het leven om daar zo goed mogelijk te zijn. Als ik zeg dat ik me goed voel, denk ik dat iedereen erachter zal staan om mijn kaart te trekken.”

Binnen Jumbo-Visma zal niet alle druk op Groenewegen komen te liggen, want met debutant David Dekker heeft het Nederlandse team nog een rappe man achter de hand. De sprinttrein is ook niet min, met onder meer Paul Martens en tijdritspecialisten Jos van Emden en Edoardo Affini.

Met Elia Viviani staat een oud-winnaar van de puntentrui aan de start. Daarbij moet gezegd worden dat dat in een vorig leven was voor de Italiaanse sprintbom. In 2018 mocht hij in zijn eerste jaar bij Quick-Step Floors het paars in ontvangst nemen na drie weken Giro. Sinds zijn overstap van de ploeg-Lefevere naar Cofidis is het achteruit gegaan met Viviani. De inmiddels 32-jarige sprinter wist eind maart voor het eerst in anderhalf jaar weer eens te winnen. Dat deed hij in Cholet-Pays de la Loire. Maar om nu te zeggen dat Viviani de topfavoriet is zoals drie jaar geleden? Nee, dat niet.

Bij Cofidis kan Viviani rekenen op steun van zijn jongere broer Attilio Viviani, die zijn groterondedebuut maakt, en Simone Consonni. Mocht de kopman zelf niet aan sprinten toekomen, dan is Consonni een goed alternatief voor de Franse WorldTour-ploeg.

Waar Viviani het puntenklassement een keer wist te winnen, flikte Giacomo Nizzolo dat twee keer. In 2015 en 2016 trok de Italiaan aan het langste eind. Een opvallende statistiek: dat deed hij zonder ook maar een etappe te winnen. Ondertussen is Nizzolo de regerende kampioen van Italië en de regerende kampioen van Europa. Qhubeka ASSOS stelt de stevige sprinter dit jaar op in de Giro en in de Tour, maar de thuisronde zal Nizzolo toch meer aanspreken. Houd daarom serieus rekening met hem in de strijd om het puntenklassement.

Qhubeka ASSOS stelt ook de rappe Matteo Pelucchi op in Turijn en voor de sprintvoorbereiding kunnen Lasse Norman Hansen en Victor Campenaerts worden ingezet.

Een ploeg die debuteert in de Giro d’Italia, is Alpecin-Fenix. Het Belgische ProTeam verzekerde zich van een automatische wildcard door vorig jaar de beste ploeg te zijn van het tweede niveau. Die kans lieten de gebroeders Roodhooft niet voorbij gaan. De absolute kopman Mathieu van der Poel ontbreekt weliswaar, maar Tim Merlier heeft al aangetoond dat hij op WorldTour-niveau kan winnen. De parttime-crosser is qua snelheid zeker in staat om een rit te winnen deze Giro. Winst in het puntenklassement? Daarvoor moet de debutant in een grote ronde nog wel Milaan halen.

“Uiteraard hoop ik op een ritzege”, vertelde Merlier ons eerder. “De eerste tien dagen tel ik vier kansen. Daarvan eentje pakken, zou fantastisch zijn. Ik ben sowieso een renner die weinig met de concurrentie bezig is. Daar word je alleen maar nerveus van en daar schiet je ook niets mee op.” Binnen het team alleen maar helpers voor Merlier: Senne Leysen, Gianni Vermeersch, Dries De Bondt en Oscar Riesebeek kan je daartoe rekenen.

UAE Emirates komt met meerdere rappe mannen naar de Giro d’Italia. Het is logisch om vijfvoudig Giroritwinnaar Fernando Gaviria naar voren te schuiven als de sprintkopman, maar het is onduidelijk hoe het met zijn vormpeil is gesteld. De Colombiaan, in 2017 winnaar van de paarse trui, heeft sinds zijn polsbreuk in de E3 Saxo Bank Classic niet meer gekoerst. Mocht het niet lukken voor Gaviria, dan kunnen Juan Sébastian Molano of Maximiliano Richeze aangewezen worden.

Trek-Segafredo zal maar wat graag de paarse trui winnen. Het tricot wordt namelijk gesponsord door koffiehuis Segafredo, de co-sponsor van de wielerploeg. De man om dat te bewerkstelligen is Matteo Moschetti. De 24-jarige Italiaan kwam in 2019 als veelbelovend talent over naar de WorldTour, maar mede door zware blessures is het er nog niet helemaal uitgekomen. Dit jaar wist hij al een keer te winnen. In Per Sempre Alfredo, een nieuwe Italiaanse eendagskoers, sprintte hij naar de zege. Afgelopen week reed hij nog de Ronde van Romandië.

Davide Cimolai en Rick Zabel zijn twee rappe mannen binnen de ploeg van Israel Start-Up Nation, terwijl Intermarché-Wanty-Gobert zal hopen op een verrassing in de sprintetappes. Met Andrea Pasqualon en Riccardo Minali heeft de Belgische WorldTour-formatie een tweetal sprinters aan de start staan, maar zij behoren zeker niet tot de topfavorieten. In de schaduw van alle toppers kunnen de Italianen wel wat ereplaatsen bij elkaar sprokkelen. Daar hoopt ook Andrea Vendrame namens AG2R Citroën op. Team DSM heeft dan weer Max Kanter in de selectie.

Bij de kleine Italiaanse ploegen hebben we ook nog Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) en Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa). Fiorelli rijgt al het hele voorjaar de ereplaatsen bijeen in kleine wedstrijden. Ook won de 26-jarige Italiaan een keer, namelijk de Trofej Porec in Kroatië.

Opmerking: De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet compleet. Daardoor kunnen later nog updates doorgevoerd worden in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Giacomo Nizzolo, Peter Sagan

** Dylan Groenewegen, Elia Viviani, Tim Merlier

* Fernando Gaviria, Matteo Moschetti, Andrea Vendrame, David Dekker

Giro 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)