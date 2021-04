Tim Merlier, Gianni Vermeersch en Dries De Bondt maken groterondedebuut in Giro d’Italia

Interview

Als de komende weken alles normaal verloopt, gaan Tim Merlier (28), Gianni Vermeersch (28) en Belgisch kampioen Dries De Bondt (29) op 9 mei in Turijn van start in de Giro d’Italia. Voor elk van hen betekent dit hun debuut in een grote ronde. “Rekening houdende met onze leeftijd moeten we daar klaar voor zijn.”

De volledige Giro-selectie van Alpecic-Fenix is nog niet vrijgegeven, maar wat we wel al zeker weten is dat drie Belgen in Turijn hun debuut maken in een koers van drie weken. En zowel Merlier, Vermeersch als De Bondt starten met de nodige ambitie. We stelden aan elk van hen dezelfde vragen.

Hoe kijken jullie tegen jullie eerste deelname aan de Ronde van Italië aan?

Tim Merlier: “Enerzijds met een bang hartje, anderzijds ben ik oud genoeg om met vertrouwen van start te gaan. Maar ik ben wel blij met deze kans en heel gemotiveerd. Sinds ik zekerheid heb over mijn deelname, spreek ik thuis over niets anders meer. Ik laat ook niets aan het toeval over. In de loop van volgende week vertrek ik individueel op stage naar Tenerife. Ik wil er helemaal klaar voor zijn.”

Gianni Vermeersch: “Ik weet niet wat ik er kan van verwachten. Met Tirreno-Adriatico reed ik een maand geleden nog maar mijn eerste rittenkoers van zeven dagen. Ik heb afgezien, maar ik ben er wel goed uitgekomen, merkten we tijdens de klassiekers. De Giro is uiteraard nog iets anders dan de Tirreno, maar ik kijk er wel enorm naar uit. Dat uitgerekend de Giro mijn eerste grote ronde wordt, vind ik geweldig. Italië is een prachtig land en ik hou van het Italiaanse eten.”

Dries De Bondt: “Ik ben vooral benieuwd wat voor een gevoel het geeft om drie weken lang te koersen. Toegegeven, een grote ronde stond op mijn verlanglijstje. En dan is de Ronde van Italië geen slechte keuze. In de Tour is het allemaal wat hectischer en ik meen dat er in de Giro toch iets vrijer en minder gecontroleerd gekoerst wordt. Voor het type renner dat ik ben is dat een voordeel, denk ik.”

Wat zijn de sportieve verwachtingen?

Dries De Bondt: “Ik heb het rittenschema al bekeken. Ik denk dat er in de eerste anderhalve week een aantal mooie sprintkansen zijn voor Tim. Dat zijn alvast al etappes waarin ik niet in een vroege vlucht moet meegaan, maar mezelf kan sparen en in de finale Tim zal bijstaan. In dat laatste heb ik minder ervaring dan bijvoorbeeld Jonas Rickaert (die de Giro niét rijdt, red), maar waarin ik toch waardevol kan zijn. Op persoonlijk succes mikken, lijkt me eerder iets voor later, eens het klassement al wat meer in een definitieve plooi ligt. Afwachten hoe mijn benen zullen reageren na twee weken koers.

Gianni Vermeersch: “Mijn grootse persoonlijke doel is om via een grote ronde nog sterker te worden. Dat is wat toch altijd verteld wordt, dat je een nog grotere motor krijgt als je een grote ronde uitrijdt. In de Giro zelf hoop ik op een of twee kansen voor mezelf, terwijl ik in de sprintetappes in het treintje van Tim zal terechtkomen. Er is nog niets besproken, maar ik kom het best tot mijn recht als ‘beschermer’. Dat wil zeggen dat ik bij hem in het wiel blijf, zodat hij niet te veel moet wringen. Indien nodig, kan ik hem ook wel piloteren.”

Tim Merlier: “Uiteraard hoop ik op een ritzege. De eerste tien dagen tel ik vier kansen. Daarvan eentje pakken, zou fantastisch zijn. Of ik mijn tegenstanders al ken? Nee, al weet ik dat Caleb Ewan sowieso de drie grote rondes rijdt. En Giacomo Nizzolo en een aantal andere Italianen zullen in eigen land extra gemotiveerd zijn. Maar ik ben sowieso een renner die weinig met de concurrentie bezig is. Daar word je alleen maar nerveus van en daar schiet je ook niet mee op.”

Met het klassieke voorjaar en de Giro zal het een drukke eerste seizoenhelft geweest zijn. Hoe ziet jullie zomer eruit?

Gianni Vermeersch: “Na de Giro wil ik nog door tot het Belgisch kampioenschap. Daarna volgt een korte rustperiode en begin ik aan een reeks wedstrijden die me wel moeten liggen. Ik denk nu spontaan aan Dwars door het Hageland en Antwerp Port Epic. En wellicht maak ik ook mijn debuut in de Ronde van Wallonië. Of ik nog ga crossen? Ja, zoals vorig jaar. Het veldrijden staat intussen in functie van het voorjaar. Na mijn prestaties van de voorbije weken zou het flauw zijn te zeggen dat ik fulltime crosser ben.”

Tim Merlier: “Er is nog niet gepraat over de zomer. Het Belgisch kampioenschap in Waregem is sowieso een doel. Stiekem hoop ik ook op mijn debuut in de Tour de France. Maar laat ons eerst maar even afwachten hoe ik de Giro verteer.”

Dries De Bondt: “Na de Giro volgen nog enkele koersen zoals de Elfstedenronde, de Baloise Belgium Tour en het BK, waarin ik mijn titel verdedig. Jammer genoeg is Halle-Ingooigem afgelast. In de zomer neem ik een break, waarna ik wellicht hervat in de Ronde van Polen als voorbereiding op het najaar. Dat moet verder nog ingevuld worden, maar ik denk aan wedstrijden zoals Dwars door het Hageland, de Druivenkoers, de Schaal Sels en de BinckBank Tour.”