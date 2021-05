Giro 2021: Victor Campenaerts verslaat Oscar Riesebeek in Gorizia

Victor Campenaerts heeft de vijftiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Na een etappe van 147 kilometer, die nog even geneutraliseerd werd en ook deels in Slovenië verreden werd, was de Belg van Qhubeka ASSOS in Gorizia de beste van een omvangrijke kopgroep. Hij versloeg Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) in een sprint-à-deux.

Na een vliegensvlug begin stonden de renners ook heel snel weer stil. Na een massale valpartij in het peloton besloot de organisatie de etappe te neutraliseren. Er waren meerdere slachtoffers die medische assistentie nodig hadden. Zonder Jos van Emden, Emanuel Buchmann (de nummer zes uit het klassement), Natnael Berhane en Ruben Guerreiro, en een half uur later, ging de rit verder. Direct na de herstart werd massaal aangevallen.

Grote kopgroep

Vijftien renners reden weg, met daarbij vier Belgen en drie Nederlanders. Oscar Riesebeek, Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Simone Consonni (Cofidis), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Stefano Oldani, Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Dario Cataldo, Albert Torres (Movistar), Nikias Arndt (Team DSM), Max Walscheid, Victor Campenaerts, Lukasz Wisniowski (Qhubeka ASSOS) en Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) waren mee.

Een groepje met Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) en Matteo Jorgenson (Movistar) ging nog wel in de tegenaanval, maar dat bleek de chasse patate van de dag. In het peloton was er geen ploeg die aanstalten maakte om te achtervolgen. Vooraf had Peter Sagan al aangegeven dat zijn ogen gericht waren op het verdedigen van de puntentrui, en niet op de ritzege. Daardoor was het initiatief aan INEOS Grenadiers, dat geen reden had om de kopgroep in te halen.

Twaalf minuten

De kopgroep kreeg meer dan twaalf minuten cadeau van de troepen van de roze trui. Onderweg kregen de renners drie keer de beklimming van de Gornje Serovo (2,5 km aan 7%) in Slovenië op het menu. Dat hebben de Sloveense wielerfans (en de renners ook) geweten, want het stikte op de klim van de mensen. Op de eerste twee beklimmingen pakte De Bondt de meeste bergpunten.

In de laatste dertig kilometer begon het spel om de ritzege in de kopgroep, terwijl het inmiddels was gaan regenen in het grensgebied tussen Italië en Slovenië. Campenaerts, Riesebeek en Torres begonnen met een voorsprong van een halve minuut aan de derde en laatste klim van Gornje Serovo (2,5 km aan 7%). Riesebeek en Campenaerts wisten vlak voor de top Torres te lossen en gingen samen verder. Vanuit de achtergrond kwam de tegenaanval van Hermans. Hij rondde (in een groepje met ook Mollema, Consonni, Vanhoucke, Arndt en Cataldo) de top op 23 seconden van de twee koplopers.

Riesebeek vs. Campenaerts

In de stromende regen liepen Riesebeek en Campenaerts weer uit naar een halve minuut, terwijl Torres werd opgeslokt door de groep-Hermans. Vooraan nam Campenaerts veel risico in een natte afdaling, maar Riesebeek hield gelijke tred met zijn vluchtgezel. Toch kwamen de achtervolgers, met de Saver-klim (1 km aan 5,6%) in zicht, dichterbij. Riesebeek en Campenaerts konden het namelijk niet eens worden over de samenwerking. Meerdere keren probeerden de Nederlander en de Belg elkaar te lossen.

Met vijftien seconden voorsprong begonnen de twee vervolgens aan de Saver, met stroken tot 14%, waar Riesebeek andermaal de aanval opende. Campenaerts reageerde fel en reed op de top een paar meter van Riesebeek weg, maar de coureur van Alpecin-Fenix liet zich niet verrassen. In de achtervolging bleken Mollema, Hermans, Arndt en Consonni de sterksten, maar zij volgden op ruim tien tellen.

Campenaerts zegeviert

In de natte, technische zone was het opnieuw Campenaerts die alle risico’s nam. Telkens reed hij twintig meter weg, maar telkens wist Riesebeek het gaatje te dichten. In de straten van Gorizia draaide het vervolgens uit op een sprint-à-deux op de kasseitjes van de binnenstad. Riesebeek drong Campenaerts de kop op en ging de sprint al op 250 meter aan. Dat bleek te vroeg, want in de sprint der stervende zwanen was het de Belg die aan het langste eind trok.

Op zeven seconden achterstand sprintte Arndt naar de derde plaats, voor Consonni en Hermans. Bauke Mollema werd zevende. Het peloton nam in de regenachtige finale geen risico meer en kwam op grote achterstand binnen.