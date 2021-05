Giro 2021: UCI gaat soepeler om met regels over weggooien van bidons

De UCI gaat de regels over het weggooien van bidon soepeler interpreteren tijdens de Giro d’Italia. De aanwezige commissarissen hebben in overleg met RCS, CPA en AIGCP besloten om vanaf de elfde etappe renners niet meer te bestraffen als ze tijdens beklimmingen in de laatste 50 kilometer een bidon weggooien.

Het is daarbij wel belangrijk dat de renners die een bidon wegwerpen geen collega-renners en aanwezige toeschouwers in gevaar brengen. Bovendien zal de UCI met de hand over het hart strijken als er waaiers zijn of andere incidenten plaatsvinden, waardoor een renner niet in de daarvoor bestemde afvalzone zijn vuil kan weggooien. De wielerunie gaat de afvalzones ook verlengen, die worden één tot twee kilometer lang.

Sinds 1 april heeft de UCI een strenge regelgeving ingevoerd wat betreft het weggooien van afval en bidonnen. Zo werd Michael Schär uit de Ronde van Vlaanderen gezet omdat hij een bidon aan publiek gaf. Binnen twee weken werd de strafmaat wel al versoepeld. Zo krijgen renners die de regel overtreden eerst een boete en dan pas een diskwalificatie. In rittenkoersen volgt herhaaldelijk overtreden van de regel een tijdstraf.