UCI versoepelt strafmaat rond weggooien van bidons

Het weggooien van bidons en afval buiten de daarvoor aangewezen zones blijft verboden. Toch besloot de UCI het reglement iets aan te passen. Wie vanaf 17 april de regels hierover overtreedt, krijgt eerst een boete. Pas daarna volgt een diskwalificatie.

De UCI benadrukt in een persbericht dat het weggooien van bidons naar het publiek gevaarlijke situaties kan opleveren voor zowel de renners als de toeschouwers. “Verschillende keren zijn er valpartijen veroorzaakt door bidons, die naar fans zijn gegooid en vervolgens terugkomen op het parcours. Ook zijn er toeschouwers gewond geraakt door bidons die door renners het publiek in zijn gegooid. Bovendien wil de UCI voorkomen dat fans, vooral kinderen, te dicht in de buurt van de renners komen tijdens wedstrijden, om zo dramatische gevolgen te voorkomen.”

Toch past de UCI de strafmaat voor het weggooien van afval buiten de daarvoor bestemde zones aan. In eendagskoersen wordt de eerste overtreding van de regels nu nog bestraft met een boete, aftrek van UCI-punten en onmiddellijke diskwalificatie. Dat wordt straks, als de regels per 17 april ingaan, bij de eerste overtreding een boete en een aftrek van UCI-punten. Pas als een renner voor de tweede keer in de fout gaat, volgt een diskwalificatie.

Bij etappewedstrijden wordt de eerste overtreding nu nog bestraft met een boete, aftrek van UCI-punten en een tijdstraf van dertig seconden, de tweede overtreding met een tijdstraf van twee minuten en de derde overtreding met een diskwalificatie. Dat wordt straks, als de regels per 17 april worden ingesteld, bij de eerste overtreding een geldboete en aftrek van UCI-punten, bij de tweede overtreding een tijdstraf van een minuut en bij de derde overtreding een diskwalificatie.

De regels moeten nog door het managementcomité van de UCI worden vastgesteld. Als dat is gebeurd, worden de regels vermoedelijk op zaterdag 17 april van kracht.