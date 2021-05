Giro 2021: Geen breuken voor Nibali na valpartij

Vincenzo Nibali heeft zondag bij een valpartij in de Giro d’Italia geen botbreuken opgelopen. De Italiaanse kopman van Trek-Segafredo werd op de tweede rustdag uit voorzorg onderzocht.

Nibali moest zondag stevig in de remmen om een fiets die op de grond lag te ontwijken, en daarbij blesseerde hij zich aan zijn ribben. Hij had last van een hematorax, een bloeduitstorting na een bloeding in de borstholte, tussen de long en het longvlies.

Nader onderzoek naar de blessure bleek maandagochtend niet nodig, waarna Nibali zich in de bergrit naar Cortina d’Ampezzo liet zien in de ontsnapping. “De pijn in mijn ribben was minimaal, gelukkig. Ik had niet veel problemen met ademhalen, wat mijn grootste vrees was”, zei hij na afloop.

Toch is op de rustdag, uit voorzorg, een röntgenfoto gemaakt bij de mobiele kliniek van de Giro d’Italia. De foto’s toonden geen breuken aan, meldt Trek-Segafredo.