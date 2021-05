Ciccone houdt zicht op Giro-podium: “Koos voor mijn eigen tempo”

Giulio Ciccone heeft nog altijd zicht op een podiumplaats in de Giro d’Italia. De klimmer van Trek-Segafredo werd vierde in de bergrit naar Cortina d’Ampezzo en staat nu zesde in het klassement. In de finale over de Passo Giau wist hij zichzelf in bedwang te houden. “Dat is het aspect waar ik het meest tevreden over ben vandaag”, zegt hij na afloop.

“Ik ben, ondanks dat ik mij goed voelde, niet meegegaan met het instinct om elke aanval te volgen of met het instinct om te versnellen. Ik heb geklommen op mijn eigen tempo”, geeft Ciccone aan. “En als ik kijk naar het algemeen klassement op de tweede rustdag, blijkt dat een keuze die zich heeft uitbetaald.”

In de ingekorte bergrit werd het een strijd tussen de favorieten. “Ondanks de aanpassingen in het parcours, denk ik dat het niet aan spektakel ontbrak. Het was een epische rit. Alle tactiek die we gisteren hadden ging overboord. Het maakte de rit ook explosiever, ook al werd het verschil gemaakt op de Passo Giau. Daar zette EF Education-Nippo een indrukwekkend tempo. Vanaf daar werd het een test voor je uithouding, je benen en je hoofd. Ik voelde mij de hele dag goed, daardoor kon ik mijn energie slim verdelen”, zegt Ciccone.

De Italiaan is nu zesde in het klassement, op 4.31 minuut van roze trui Egan Bernal. Zijn achterstand op nummer twee Damiano Caruso is ruim twee minuten en het verschil met nummer drie Hugh Carthy 51 seconden.

Nibali: “Geen problemen met ademhalen”

Vincenzo Nibali kleurde de etappe naar Cortina d’Ampezzo vanuit de vroege vlucht, ondanks dat hij zondag een lichte ribblessure opliep bij een valpartij. “De pijn in mijn ribben was minimaal, gelukkig. Ik had niet veel problemen met ademhalen, wat mijn grootste vrees was. Ik had het idee om aan te vallen, mee te zitten en voor de ritzege te gaan”, vertelt hij.

“Gedurende de etappe wisten we dat het peloton ons niet veel ruimte zou geven. Maar het was goed om het te proberen. Dat de Fedaia en de Pordoi niet verreden werden, maakte het minder moeilijk wat betreft de hoogtemeters, maar het was nog steeds een heel moeilijke rit. Op deze koude dagen in de stromende regen wordt iedereen getest”, aldus Nibali.