Giro 2021: Trek-Segafredo vreest ribblessure Vincenzo Nibali

Vincenzo Nibali is niet ongeschonden uit de vijftiende etappe van de Giro d’Italia gekomen. De Italiaan van Trek-Segafredo was weliswaar niet betrokken bij de grote valpartij in de openingsfase, maar indirect heeft Nibali toch schade opgelopen. Hij viel uit stilstand op de grond en kreeg naarmate de rit vorderde last van zijn borstholte.

Dat meldt Trek-Segafredo in een kort statement. De 36-jarige Nibali moest hard in de remmen om een fiets die op de grond lag te ontwijken, en daarbij heeft hij zich geblesseerd. De Haai van Messina kon zelf opstaan en zijn weg vervolgen, maar later in de rit kreeg hij last van zijn rechter hematorax. Dat is een bloeduitstorting na een bloeding in de borstholte, tussen de long en het longvlies.

De Amerikaanse formatie laat weten dat de situatie van Nibali, die ondanks een polsbreuk toch van start ging in de Giro, vanavond nog onderzocht wordt. Mogelijk gaat het om een ribkneuzing. Daar wordt ook extra onderzoek naar gedaan.