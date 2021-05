Giro 2021: Egan Bernal wint ingekorte bergrit naar Cortina d’Ampezzo na slijtageslag

De ingekorte koninginnenrit van de Giro d’Italia door de Dolomieten is gewonnen door klassementsleider Egan Bernal. Na 153 kilometer kwam de kopman van INEOS Grenadiers als eerste aan de finish in Cortina d’Ampezzo, nadat hij op de Passo Giau alle concurrenten overboord gooide. Bernal breidde door de ritzege zijn voorsprong in het klassement alsmaar verder uit. Damiano Caruso en Romain Bardet hielden de schade beperkt, Remco Evenepoel werd op grote achterstand gereden.

Vooraf werd al flinke regenval en koude voorspeld voor deze koninginnenetappe door de Dolomieten, waardoor de organisatie besloot om na de nodige discussies de rit in te korten. Vlak voor de start werd de lus met de Passo Fedaia en de Passo Pordoi geschrapt vanwege de onvoorspelbaarheid van het weer op grote hoogte. Daardoor werd de rit ingekort van 212 kilometer naar 153 kilometer, met La Crosetta (11,6 km aan 7,1%) in het begin en de Passo Giau (9,9 km aan 9,3%) met de top op zeventien kilometer van de finish in Cortina d’Ampezzo.

Zestal rijdt weg uit grote kopgroep

Na de iets uitgestelde start werd meteen begonnen aan La Crosetta. Daar reed een kopgroep van ruim twintig renners weg. Daarbij onder meer Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Louis Vervaeke (Alpecin-Feix), de als beste geplaatste Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) en bergtruidrager Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën). Nadat Bouchard op de klim de 40 punten had gepakt, ontsnapte in de natte afdaling een zestal grote namen uit de oorspronkelijke kopgroep.

Vincenzo Nibali, Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Davide Formolo (UAE Emirates), Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech), João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) en Antonio Pedrero (Movistar) vonden elkaar en draaiden in de vallei richting de voet van de Passo Giau goed rond. De achtervolgende groep kreeg al snel drie minuten aan de broek.

Hugh Carthy zet ploeg op kop

In het peloton pakte INEOS Grenadiers de handschoen op. De ploeg van roze trui Egan Bernal gaf de zes vluchters maximaal 5.30 minuut voorsprong. Ruim vijftig kilometer voor de meet werden ook de achtervolgers ingerekend, waarna ook EF Education-Nippo in dienst van Hugh Carthy mannetjes op kop zette van het peloton.

João Almeida was van de zes koplopers de beste geplaatste. De Portugees stond voor de rit dertiende op 8.32 minuut van de roze trui. Door zijn aanval kwam hij virtueel de top-10 binnen. Ook Formolo (9.52 minuut) was een bedreiging voor de top-10. Nog voor de Passo Giau lag de niet-gecategoriseerde Colle Santa Lucia van 7,5 kilometer aan ruim 7%.

Remco Evenepoel lost bij favorieten

Daar reed Ghebreigzabhier zich leeg voor Nibali, maar hij kon niet voorkomen dat het flink uitgedunde peloton dichterbij kwam. Het tempo van de troepen van Carthy op die klim bleek te hoog voor Remco Evenepoel. De nummer zeven van het klassement verloor daar al enkele minuten.

Door beulswerk van Alberto Bettiol zakte het verschil met de vijf overgebleven vluchters (Almeida, Formolo, Nibali, Pedrero en Izagirre) tot onder de twee minuten. Aan de voet van de Passo Giau was het gat 1.50 minuut. Na een bijna-val in een korte afzink verdween Gorka Izagirre van de voorgrond, terwijl Formolo en Pedrero juist wegreden. De Spanjaard bleek de beste klimmer van de aanvallers, al zat Almeida hem op de hielen.

In de favorietengroep was er pech voor Aleksandr Vlasov, die bij het uittrekken van zijn regenjas in de problemen kwam en moest achtervolgen. Hij was niet de enige die gelost werd. Simon Carr wist in dienst van Carthy de favorietengroep flink uit te dunnen. Alleen Carthy, Bernal, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Daniel Felipe Mártinez en Romain Bardet. Simon Yates kon lang volgen, al hing hij aan het elastiek.

Egan Bernal overtuigt

Door een splijtende demarrage van Egan Bernal op vier kilometer van de top spatte de groep der favorieten uiteen. De rozetruidrager reed al zijn concurrenten uit het wiel en ging binnen no time op en over de laatste vroege vluchters. Caruso volgde op een twintigtal seconden en Bardet op een halve minuut. Daarachter volgden Carthy en Ciccone, ook weer gevolgd door een groepje met Yates en Vlasov op een minuut van Bernal.

Maar het was de Colombiaan die de puntjes op de i zette en op de top van de Passo Giau, het dak van deze Giro, liefst 50 bergpunten pakte. Bernal ging ook als eerste de technische en mistige afdaling naar Cortina d’Ampezzo in. Hij zette Caruso en de snel dalende Bardet op een kleine 45 seconden. De groep van Ciccone en Carthy volgde op ongeveer anderhalve minuut, terwijl Yates en Vlasov meer dan twee minuten aan hun broek kregen.

Grote verschillen

In de finale richting Cortina d’Ampezzo vonden Caruso en Bardet elkaar in de achtergrond. Ze kwamen daardoor tot op dertig seconden van Bernal, die wel overtuigend de etappezege binnenhaalde. Hij had zelfs nog de tijd om zijn regenjas uit te doen en de roze trui te tonen bij het passeren van de meet. Caruso en Bardet kwamen 27 seconden later over de finish. Een groep met Almeida, Carthy en Ciccone volgde op 1.18 minuut, terwijl Vlasov 2.11 verloor. Tobias Foss kwam op twee en een halve minuut over de meet met Formolo, kort gevolgd door Yates.

Daarachter waren de verschillen nog groter. In de top van het klassement was er veel schade voor Yates, die naar de vierde plaats zakte. Caruso is de nieuwe nummer twee, op 2.24 minuut van de roze trui. Carthy is nu derde op 3.40 minuut, terwijl ook Bardet (nu zevende), Foss (nu negende) en Almeida (nu tiende) een sprong maakten. Remco Evenepoel is volledig weggezakt; hij verloor liefst 24 (!) minuten en is nu negentiende in het klassement.