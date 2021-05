Giro 2021: Egan Bernal grijpt de eindzege, Filippo Ganna wint tijdrit in Milaan

Egan Bernal heeft de Giro d’Italia 2021 op zijn naam geschreven. De Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers hield in de afsluitende tijdrit naar Milaan stand ten opzichte van zijn concurrenten. Damiano Caruso mocht als nummer twee mee het eindpodium op, Simon Yates werd derde. Het was groot feest in het INEOS-kamp, want de ritwinst in Milaan ging naar wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna.

Om 13.45 uur was Riccardo Minali, als drager van de rode lantaarn, de eerste renner op het parcours tussen Senago en Milaan. Hij was ook de eerste aan de finish op het Piazza del Duomo, maar zijn tijd van 37.27 minuut deed geen wenkbrauwen fronsen. Het was vooral uitkijken naar Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden was de eerste grote naam op het startpodium.

Fietswissel deert Ganna niet

Ganna zette twee indrukwekkende tussentijden op de borden en leek onbedreigd op weg naar de finish, tot hij twee kilometer voor de finish een lekke band kreeg en van fiets moest wisselen. Ondanks dat oponthoud tekende de coureur van INEOS Grenadiers met 33.48 minuut voor de voorlopig snelste tijd. Daarmee wist hij Edoardo Affini voor te blijven. De Italiaan van Jumbo-Visma, in de openingstijdrit tweede achter Ganna, verloor 12 seconden.

In de schaduw van de strijd om de ritzege en het eindklassement was er ook nog succes voor Peter Sagan en Geoffrey Bouchard. Sagan haalde de finish en won zo voor het eerst het puntenklassement in de Giro, terwijl Bouchard de bergtrui veiligstelde. Een andere Fransman hoopte dan weer een gooi te doen naar de ritzege.

Cavagna in de hekken

Rémi Cavagna was uitstekend op weg en had aan het tweede tussenpunt slechts 18 seconden achterstand op Ganna, en in de wetenschap dat de Italiaan in het laatste deel nog van fiets moest wisselen lag de ritzege voor het oprapen. De Franse kampioen was echter te gretig, schatte een bocht volledig verkeerd in en ging de hekken in. Aan de finish gaf hij twaalf dure seconden toe op Ganna, waarmee hij een voorlopig tweede tijd op de borden zette.

Almeida klimt nog twee plaatsen

Bij de strijd tussen de favorieten werd vooral gekeken naar de sterke tijdrijders, zoals Tobias Foss, João Almeida en Damiano Caruso. Omdat de verschillen na twintig dagen aanzienlijk waren, stond er niet veel meer op het spel. Toch vond er nog een aardige stoelendans plaats. Almeida, achtste in het klassement, werd knap vijfde in de tijdrit. Daardoor ging hij voorbij Hugh Carthy en Romain Bardet in het klassement. Daniel Felipe Mártinez hield Almeida wel achter zich, met een verschil van vijfhonderdsten van een seconde.

Aleksandr Vlasov hield zijn vierde positie in het algemeen klassement vast. Achter hem werd Mártinez dus vijfde, op de voet gevolgd door nummer zes Almeida. Bardet sloot de Giro af als zevende en Carthy als achtste. Tobias Foss was de beste Jumbo-Visma-renner op de negende plaats van het klassement, Daniel Martin werd tiende.

Bernal neemt roze mee naar huis

Egan Bernal was de laatste renner aan de start. Hij verdedigde een voorsprong van 1.59 minuut op Caruso en bleek onderweg weinig in te leveren op de Italiaan. Zonder risico’s te nemen kon de Colombiaan daardoor zijn weg naar Milaan vervolgen en de eindzege over de streep trekken. Caruso werkte de tijdrit weliswaar iets sneller af dan Bernal, maar dat deerde de rozetruidrager niet.

Na de Tour de France 2019 is de Giro d’Italia 2021 voor de 24-jarige Bernal zijn tweede eindoverwinning in een grote ronde. Op het podium op het Domplein in Milaan werd Bernal vergezeld door Damiano Caruso (Bahrain Victorious) en Simon Yates (BikeExchange). Voor de 33-jarige Caruso is het zijn eerste podiumplaats ooit in een grote ronde. Voor Yates, die in 2018 al wel de Vuelta a España won, is het zijn eerste podiumplek in de Giro.