Giro 2021: Peter Sagan verzekert zich van winst in puntenklassement

Als hij de Ronde van Italië uitrijdt, zal Peter Sagan nog maar eens een puntentrui in een grote ronde aan zijn palmares mogen toevoegen. Na de twintigste etappe is de kampioen van BORA-hansgrohe mathematisch zeker van de Maglia Ciclamino.

Na negentien ritten had de Slowaak 135 punten verzameld, terwijl zijn dichtste belagers – Davide Cimolai en Fernando Gaviria – op respectievelijk 113 en 110 punten stonden. Tijdens de twintigste etappe deden Cimolai en Gaviria nog een gooi naar de punten bij een tussensprint, maar beide belagers wisten niet genoeg punten te verzamelen om Sagan uit de leiderstrui te rijden. Cimolai scoorde vijf punten en komt daarmee uit op 118 punten, terwijl Gaviria dankzij zes punten uitkomt op 116 punten.

Sagan, winnaar van de tiende etappe, snoepte ook nog een puntje mee bij de tussensprint na 16,9 kilometer, maar dat was niet eens meer noodzakelijk. In de afsluitende tijdrit, toch al niet de grootste specialiteit van de drie sprintkemphanen, zijn er namelijk maximaal nog 15 punten te verdienen. Hierdoor is Sagan, mits hij de ronde weet te voltooien, voor het eerst winnaar van het puntenklassement in de Ronde van Italië.

In de Tour de France won Sagan de puntentrui in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 en 2019. Enkel in de Vuelta a España wist de drievoudig wereldkampioen het puntenklassement nog niet te winnen. In 2018 strandde hij op de tweede plaats, terwijl hij in 2011 vierde werd in het puntenklassement in de Spaanse grote ronde.