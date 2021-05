Bouchard stelt bergtrui veilig: “Een beetje geluk, maar heb er ook voor gevochten”

Hij heeft er drie weken lang hard voor moeten knokken, maar zaterdag volgde de ultieme beloning: Geoffrey Bouchard kroonde zich in de voorlaatste etappe naar Alpe Motta tot bergkoning van de Giro d’Italia. Het is voor de renner van AG2R Citroën alweer zijn tweede bergtrui in een grote ronde.

De 29-jarige Bouchard was twee jaar geleden al eens bergkoning in de Vuelta a España en vanmiddag mag hij ook de Maglia Azzurra in ontvangst nemen. “Het is best wel bijzonder dat een Fransman een dergelijke bergtrui wint in Italië. Dat komt niet vaak voor”, liet Bouchard na afloop van de voorlaatste etappe weten.

“Ik slaagde er tijdens deze Giro in om stelselmatig op te schuiven in het klassement. Mijn belangrijkste uitdager was Egan Bernal, maar hij was vooral bezig met het winnen van de Giro en had dus andere prioriteiten. Ik had deze ronde ook een klein beetje geluk, maar ik heb ook hard voor deze trui gevochten. Het is me gelukt!”

Bouchard wist uiteindelijk 184 bergpunten te verzamelen en bleef zo Bernal (140 punten) en Damiano Caruso (99 punten) ruimschoots voor. AG2R Citroën, de werkgever van Bouchard, won eerder deze Giro ook al een etappe met Andrea Vendrame.