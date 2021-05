Giro 2021: Alessandro De Marchi afgevoerd naar ziekenhuis

Alessandro De Marchi heeft de Giro d’Italia verlaten. De ervaren Italiaan van Israel Start-Up Nation, die eerder deze Giro nog twee dagen de roze trui droeg, kwam vroeg in de twaalfde etappe ten val en moest worden afgevoerd op een brancard. Zijn ploeg laat weten dat De Marchi bij bewustzijn is.

Wat er gebeurd is en wat de schade is bij De Marchi, is nog niet bekend. De rasaanvaller, die woensdag zijn 35ste verjaardag vierde, stond na elf dagen op de 62ste plaats in het algemeen klassement. In de etappe naar Sestola werd hij tweede, waarna hij de roze trui veroverde. Die raakte hij later kwijt aan Attila Valter.

Eerder in de etappe kwamen onder meer Marc Soler en Gino Mäder ten val, maar zij konden hun weg vervolgen.

Unfortunately, De Marchi crashed out of the race.

Dema is conscious, but cannot continue the #Giro.

We will update once we have more information. pic.twitter.com/r2CgfKulYw

