Giro 2021: Deceuninck-Quick-Step ziet Fausto Masnada opgeven

Deceuninck-Quick-Step moet de Giro d’Italia voortzetten zonder Fausto Masnada. De Italiaanse ploegmaat van Remco Evenepoel, eerder dit jaar nog derde in de Ronde van Romandië, is tijdens de twaalfde etappe afgestapt, meldt de organisatie van de Giro.

Masnada is de eerste uitvaller namens Deceuninck-Quick-Step in deze Ronde van Italië. De ploeg was gebouwd rondom kopmannen Evenepoel en João Almeida. Nadat de Portugees al vroeg tijd verloor, gingen alle ogen op de Belgische klimmer. Masnada was een van de beoogde helpers in de bergetappes.

Het is al de vijfde opgave van de twaalfde etappe. Eerder haakten ook Alessandro De Marchi, Marc Soler, Alex Dowsett en Gino Mäder om verschillende redenen af.