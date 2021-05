Giro 2021: Opgaves Gino Mäder, Marc Soler en Alex Dowsett

Marc Soler heeft de Giro d’Italia op de twaalfde dag verlaten. De kopman van Movistar kwam vroeg in de etappe naar Bagno di Romagna ten val, had de grootste moeite om terug te keren in het peloton en gaf uiteindelijk op. Soler was de nummer elf van het klassement.

Wat de exacte schade is bij Soler, kan zijn ploeg Movistar nog niet melden. De Spaanse klimmer behaalde deze Giro al twee achtste plaatsen, in de etappes naar Ascoli Piceno en Campo Felice.

Ook Alex Dowsett heeft zijn rugnummers ingeleverd. De Brit van Israel Start-Up Nation heeft maagproblemen en kan daardoor niet verder. Hij is al de tweede renner van zijn ploeg die vandaag afstapt. Eerder moest ook Alessandro De Marchi al opgeven. De Italiaan was hard gevallen en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Gino Mäder heeft ook het strijdtoneel verlaten. De 24-jarige Zwitser van Bahrain Victorious was twee dagen op rij ten val gekomen. Eerder deze Giro wist Mäder nog de zesde etappe naar Ascoli Piceno te winnen vanuit de ontsnapping.