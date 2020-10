Giro 2020: Voorbeschouwing openingstijdrit naar Palermo

De Giro d’Italia 2020 die op zaterdag 3 oktober op Sicilië begint. Had het begin dit jaar verteld aan menig wielerliefhebber, en diegene had je voor gek verklaard. Maar alles is anders. De Giro is dit jaar niet in mei en start niet in Hongarije. Maar nu we er toch zijn, kunnen we maar beter vooruitkijken naar de openingstijdrit tussen Monreale en Palermo. Wie pakt de eerste roze trui? WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Voor het eerst zou een grote ronde van start gaan in Hongarije, maar zoals u weet heeft de coronacrisis daar een stokje voor gestoken. De start van de Giro d’Italia moest worden verplaatst. Het plaatsje Monreale op het eiland Sicilië heeft dit jaar de eer om de Grande Partenza te organiseren. Boedapest is de grootste stad van Hongarije, Monreale staat wat inwoners betreft op plaats 21 op het eiland Sicilië. Verschil moet er zijn.

De zo’n 40.000 inwoners leven op de flanken van de Monte Caputo en ze hebben een prachtig uitzicht over Palermo. De stad is vooral bekend vanwege haar domkerk. Aan de bouw van de imposante cattedrale di Santa Maria Nuova kleeft een intrigerende legende. Koning Willem II van Sicilië lag in de twaalfde eeuw te slapen onder een boom na een ferme jachtpartij.

In zijn droom verscheen de heilige maagd Maria en zij stelde hem voor om een kerk te bouwen op zijn slaapplek. Toen hij de boom verwijderde, zou hij een schat hebben gevonden. De kerk kwam er, net als een benedictijnerklooster en de stad werd er omheen gebouwd. De fraaie Arabisch-Normandische kathedraal is nu één van de belangrijkste attracties van het eiland.

De renners zullen tijdens de openingstijdrit de kerk passeren, maar beginnen doen ze op een parkeerterrein onderaan het stadje. Dat betekent dat de eerste 1.100 meter van de Giro d’Italia omhoog lopen. In de binnenstad, waar de eerste bergtrui op het spel staat, wordt asfalt verwisseld voor steentjes en plavuizen, daarnaast wordt het ook oppassen voor de engte van de wegen.

Wie een bocht te wijd neemt, kan zomaar eens kennis maken met de muren van de kathedraal, en doorgaans geven die niet mee. Na een korte toer door het centrum gaat het in dalende lijn richting Palermo. En deze afdaling lijkt een reden om de recordboeken erbij te pakken.

Rik Verbrugghe was in het jaar 2001 verantwoordelijk voor de snelste tijdrit ooit. De gewezen Belgische proloogspecialist kwam na 7,6 kilometer rossen over de kaarsrechte kustwegen tussen Montesilvano en Pescara tot een gemiddelde snelheid van 58,874 km/u.

De kans is aanwezig dat er zaterdag nóg sneller zal worden gereden door de ritwinnaar, want na de afdaling blijft het tot aan de finish in Palermo vlak. Wie naar het profiel kijkt, ziet dat het zo’n acht kilometer lang flink naar beneden loopt. Het doet denken aan de opener uit het jaar 1987, toen de renners een voor een de Poggio moesten afdalen, maar in deze afdaling is het voornamelijk rechttoe, rechtaan. Op een tweetal haarspeldbochten na die opdoemen na een kilometer of drie hoeven de renners de remmen niet te toucheren.

Bij de Via Roma in Palermo slaan de renners linksaf. In de laatste zes kilometer zijn er nog wel wat bochten waar de renners om moeten denken, maar een hoop kunnen vermoedelijk toch ook aan hoge snelheid worden genomen.

De Via della Liberta, door Richard Wagner ooit omschreven als de Siciliaanse Champs-Élysées, vormt het toneel voor de laatste kilometers. Het gaat hier eerst in noordelijke richting, maar op de Piazza Esedra Matteotti wordt rechtsomkeert gemaakt. Vanaf dat punt is het nog twee kilometer rechtdoor rammen naar de finish. Wordt het gemiddelde van Verbrugghe hier verbroken?

Start: 13.15 uur in Monreale (start eerste renner)

Finish: 16.30 uur in Palermo (finish laatste renner)

Afstand: 15,1 kilometer

Favorieten

Na zijn imponerende wereldtitel tijdrijden in Imola verdient Filippo Ganna de rol van topfavoriet voor deze openingstijdrit. De specialist is nu regerend Italiaans en wereldkampioen tegen de klok, en het parcours op Sicilië ligt hem als gegoten. Dat de tijdrit maar 15 kilometer is, zal hem niet tegenvallen. Op het WK was zijn eerste deel (van bijna 15 kilometer, red.) ijzersterk en gaf hij in het tweede deel tijd toe op enkele concurrenten.

Het verschil zal Ganna moeten maken in de afdaling en op het vlakke. Met zijn grote motor en aerodynamische houding zal hij in zijn regenboogtrui het aanwezige thuispubliek op hol willen brengen. Ruilt de baankampioen van INEOS Grenadiers op de openingsdag zijn wereldkampioenentrui in voor een roze? Hij treedt dan in de voetsporen van Tom Dumoulin, die in 2018 hetzelfde flikte in Jeruzalem.

In de tijdrit van de Tour de France gaven we drie renners van Jumbo-Visma de meeste sterren. Toen pakte dat niet zo goed uit. In deze voorbeschouwing doen we het opnieuw, maar nu heeft INEOS Grenadiers de eer. Geraint Thomas staat namelijk in topvorm aan de start en dat toonde zijn WK-tijdrit (vierde op 37 seconden van Ganna, red.) in Imola aan.

Nadat bekend werd dat de Welshman niet naar de Tour de France zou gaan, zette hij de knop om en richtte hij zich op de eindzege in de Giro. Alleen in Tirreno-Adriatico kon hij zijn vorm nog testen en die test was meer dan geslaagd. Hij werd er, mede door een sterke slottijdrit in San Benedetto del Tronto, tweede in het eindklassement. In de chrono eindigde Thomas tussen de specialisten tegen de klok. Deelt hij tussen Monreale en Palermo meteen een tik uit aan de concurrentie voor het klassement?

Van de favorieten voor het algemeen klassement lijkt Thomas de grootste kanshebber op ritwinst. Wilco Kelderman heeft het in zich om naar een ereplaats te rijden, maar in deze powertijdrit die grotendeels naar beneden gaat, lijken Simon Yates, Vincenzo Nibali, Rafał Majka, Steven Kruijswijk en Jakob Fuglsang de schade te moeten beperken.

Ook Rohan Dennis heeft zijn zinnen gezet op de eerste roze trui van deze Giro d’Italia. En daarmee is hij de derde kanshebber namens INEOS Grenadiers. De Australiër verloor vorige week zijn wereldtitel tijdrijden en zal dus sportieve revanchegevoelens hebben op Ganna. Een vijfde plaats was het hoogst haalbare voor Dennis in Imola, op 39 seconden van de winnaar. In de vlakke tijdrit in Tirreno-Adriatico moest hij ook al 26 seconden toegeven op Ganna. Heeft de eigenaardige Aussie op tijd zijn topvorm te pakken voor het roze?

Iemand die al enkele jaren concurreert met Dennis, is Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder is ook een van de favorieten voor de eerste roze trui én op zoek naar een nieuwe ploeg. Zijn huidige ploeg NTT heeft alle renners namelijk vrijgegeven. Sinds de coronabreak reed Campenaerts vier tijdritten: tweede op het BK (achter Wout van Aert), derde op het EK (achter Stefan Küng en Rémi Cavagna), tweede in Tirreno-Adriatico (achter Ganna) en achtste op het WK. Op een goede dag moet VocSnor mee kunnen doen voor de top-3.

En om nog een keer terug te komen op Rik Verbrugghe en die recordtijdrit naar Pescara… De huidige bondscoach van de Belgen is daarmee nog altijd de laatste Belgische drager van de roze trui. Verbrugghe was toen vier dagen leider in de Giro. Sindsdien wacht hij op een opvolger.

Diverse tijdritspecialisten mogen hopen op een goede uitslag in Palermo. Het gaat daarbij om de ‘zware’ types die het normaliter moeten hebben van korte, vlakke tijdritten. Tegen een chrono met een afdaling zoals die van zaterdag zullen Alex Dowsett (negende op het WK tijdrijden, vierde op het EK tijdrijden) en toekomstig Jumbo-Visma-renner Edoardo Affini (derde op het Italiaans kampioenschap tijdrijden, vijfde op het EK tijdrijden) ook geen nee zeggen.

Datzelfde geldt voor onder meer Jan Tratnik (zesde op het EK tijdrijden), drievoudig beloftenwereldkampioen Mikkel Bjerg (zeventiende op zijn eerste WK tijdrijden bij elites) en Jos van Emden (zevende in tijdrit Tirreno). De specialist van Jumbo-Visma kreeg deze week enigszins goed nieuws, want hij raakt zijn Nederlandse tijdrittitel niet kwijt. Het NK tijdrijden gaat namelijk niet door op 7 oktober en dus mag Van Emden tijdens alle Giro-tijdritten het rood-wit-blauw aan.

Een gevaarlijke klant voor de ritzege, of in ieder geval een korte uitslag, is Michael Matthews. En dan moeten we eigenlijk ook meteen vooruitkijken naar de rit van zondag. Matthews werd in de vlakke tijdrit van Tirreno-Adriatico knap tiende tussen allemaal pur sang tijdrijders. Mocht ‘Bling’ weer kort kunnen eindigen, dan zou hij zomaar zondag de roze trui kunnen overnemen. De aankomst in Agrigento is namelijk op het lijf van de Team Sunweb-sprinter geschreven. Legt Matthews in Palermo de basis voor een latere roze trui?

Daarnaast zijn er nog genoeg outsiders voor een ereplaats. Denk daarbij aan hardrijders als Benjamin Thomas, Joey Rosskopf, Thomas De Gendt, Spaans tijdritkampioen Pello Bilbao, Brandon McNulty, Maciej Bodnar en Matthias Brändle.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Filippo Ganna

*** Geraint Thomas, Rohan Dennis

** Victor Campenaerts, Alex Dowsett, Edoardo Affini

* Michael Matthews, Jan Tratnik, Mikkel Bjerg, Jos van Emden

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

Hoewel de Giro d’Italia in de herfst verreden gaat worden, worden zomerse temperaturen verwacht op Sicilië en in Palermo. De temperatuur ligt vroeg in de middag rond de 33°C en aan het eind van de middag rond de 27°C. De wind waait aan windkracht 3-4, komt eerst uit zuidelijke richting en later uit west-noordwestelijke richting.

Eurosport heeft sinds enkele jaren exclusief de uitzendrechten van de Giro d’Italia. De sportzender begint om 13.10 uur met de live-uitzending van de eerste etappe op Eurosport 1, waardoor de gehele tijdrit op tv te zien is. Ook via de online Eurosport Player en de GCN Race Pass kan naar de Giro gekeken worden.