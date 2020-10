Giro 2020: Opgave Miguel Ángel López na val zaterdag 3 oktober 2020 om 16:10

Miguel Ángel López is de Giro d’Italia rampzalig begonnen. De Colombiaan van Astana kwam tijdens de 15 kilometer lange tijdrit naar Palermo ten val na ongeveer negen minuten toen hij de macht over het stuur verloor.

López reed over een kuiltje, waardoor zijn handen losraakte van het stuur. De klimmer verloor de controle en reed de hekken in. López bleef liggen en werd even later opgehaald door de ambulance. Hoe ernstig zijn blessures zijn, is op moment van schrijven niet bekend. De Colombiaan is overgebracht naar het ziekenhuis.

🚴‍♂️🇮🇹 | Bizarre crash van Miguel Ángel López Volg de #giro2020 live en zonder onderbrekingen via https://t.co/c3KNvmW21b pic.twitter.com/HqIXaP7vc3 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 3, 2020