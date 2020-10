Giro 2020: Covili buiten tijdslimiet zaterdag 3 oktober 2020 om 14:45

Voor Luca Covili is de Giro d’Italia al na één dag voorbij. De 23-jarige Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè deed te lang over de 15,1 kilometer lange tijdrit naar Palermo, waardoor hij buiten de tijdslimiet finishte.

Debutant Covili deed 6 minuten en 52 seconden langer over de rit tegen de klok dan João Almeida, die op het moment dat Covili finishte de snelste tijd had. Volgens Italiaanse media had hij materiaalproblemen, waardoor hij twee keer van fiets moest wisselen. De Italiaanse jongeling finishte hierdoor buiten de tijdslimiet van 30%, waardoor Covili volgens de regels al na één dag naar huis moet.