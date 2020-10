Giro 2020: Driemaal Sestriere omhoog in gewijzigde voorlaatste etappe

De twintigste etappe van de Giro d’Italia is grondig onder handen genomen. De passage over de Agnello, Izoard en Montgenèvre is vervangen door een drievoudige beklimming naar het skidorp Sestriere. Dat bevestigde wedstrijdleider Mauro Vegni aan Italiaanse media.

“We gaan zeker de Stelvio omhoog,” begon Vegni, “maar we zijn genoodzaakt de voorlaatste rit van de Giro te wijzigen. De toestemming van de Franse prefectuur voor de passage van de koers is ingetrokken. Op grond van de aangescherpte coronamaatregelen die zijn aangenomen door de trans-Alpijnse autoriteiten, werd ons verteld dat we niet over Frans grondgebied kunnen trekken.”

Daardoor kunnen de Colle dell’Agnello, de Col d’Izoard en de Montgenèvre niet omhoog worden gereden. In plaats daarvan wordt drie keer geklommen naar Sestriere; een keer vanuit Pragelato, vanaf de oostkant, en tweemaal vanuit Cesana (de westkant). Vegni: “Het is een etappe die ons de garantie geeft dat die ook plaatsvindt in geval van slecht weer.”

Colle delle Finestre

Het oorspronkelijke etappeprofiel van de twintigste etappe stond al langer ter discussie. In eerste instantie was er sprake van dat de Colle delle Finestre zou worden ingepast in plaats van de drie Franse cols. Maar daarna kwam ook al een plan C te sprake, want naar verluidt zou ook de Colle delle Finestre amper begaanbaar zijn.

New #Giro stage 21 from @tuttobiciweb_it Bonification sprint on the last climb. pic.twitter.com/2kCWTDeRpV — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 21, 2020