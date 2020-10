Giro-organisatie twijfelt over Finestre, mogelijk twee keer Sestriere omhoog vrijdag 9 oktober 2020 om 10:59

RCS, de organisatie van de Giro d’Italia overwoog eerder al om de route van de voorlaatste etappe aan te passen door onder meer de beklimming van de Colle dell’Agnello te schrappen. Op die bergpas, op de grens tussen Italië en Frankrijk, neemt de kans op grote sneeuwval deze maand toe. Ondertussen wordt ook getwijfeld over de Finestre en wordt aan ‘Plan C’ gedacht.

Vooralsnog is het plan dat de voorlaatste etappe start in Alba en dan de bergen in trekt met eerst de Colle dell’Agnello, de Col d’Izoard en na Briançon de Montgenèvre. De streep ligt dan in Sestriere, na een slotklim van eerste categorie.

Maar de Giro-organisatie dacht dus na over een ‘Plan B’ om Agnello, de Izoard en de Montgenèvre te schrappen en vanuit Alba via Vigone, Buriasco en Pinerolo naar de Colle delle Finestre te rijden, waar de Ronde van Italië sinds 2005 al viermaal eerder omhoog reed. Het sluitstuk naar Sestriere zou vervolgens behouden blijven.

Maar – opnieuw volgens weekblad L’Eco del Chisone– wordt ondertussen aan een “Plan C’ gewerkt. Want ook de passage over de Colle delle Finestre, waar Froome in 2018 stuntte en acht kilometer onverharde wegen telt, is naar verluidt amper berijdbaar. In het nieuwe plan wordt overwogen om twee keer de klim naar Sestriere te doen. Wordt vervolgd…

https://twitter.com/laflammerouge16/status/1314463048258719744/photo/1