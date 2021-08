Gilbert over vertrekkende Frison en Sergeant: “Alles eraan doen om hen een mooi einde te geven”

Philippe Gilbert kwam dit seizoen nog niet aan winnen toe, maar aan die droogte hoopt hij in het laatste deel van het jaar een einde te maken. Zijn laatste zege dateert alweer van de Vuelta in 2019, toen hij in Guadalajara de zeventiende etappe achter zijn naam zette.

Gilbert keert in de Druivenkoers Overijse (26 augustus) voor het eerst na de Tour de France terug in competitie. Eigenlijk zou hij ook de Cyclassics Hamburg doen maar die koers werd afgelast. Vier dagen later rijdt hij de Benelux Tour. Daarna volgen Parijs-Roubaix en Parijs-Tours. “Natuurlijk wil ik dit seizoen nog eens winnen”, zegt de Luikenaar in Het Nieuwsblad. “Voorlopig is dat niet gelukt en om eerlijk te zijn: ik ben zelfs nog niet in de buurt gekomen. Gelukkig is het gevoel op dit moment veel beter. Na de Tour ben ik hard blijven trainen.”

Volgens de wereldkampioen van Valkenburg is zijn moeilijke tweede seizoen bij Lotto Soudal terug te voeren op alles wat er vorig jaar is gebeurd. Door corona werd de kalender in de war geschopt en de Tour de France moest hij met een gebroken knieschijf al na een dag verlaten. “Eerst zijn er heel veel koersen geschrapt, terwijl ik iemand ben die altijd graag en veel koerst. Dat ritme heb ik nodig. Nadien ben ik in de Tour opnieuw op mijn knie gevallen en die nieuwe revalidatie heeft heel veel energie gekost.”

Sportieve onrust bij Lotto Soudal

Ook de sportieve onrust bij zijn ploeg vindt hij niet gemakkelijk. Begin deze maand werd bekend dat bekende gezichten Herman Frison en Marc Sergeant weggaan als ploegleiders. “Met hen heb ik in mijn eerste passage bij Lotto (van 2009-2011, red.) natuurlijk mooie overwinningen gehaald. In de Tour had Herman mij al verteld dat hij voelde dat de wind aan het draaien was. Maar het is moeilijk voor mij om me daarover uit te spreken. In alle ploegen verdwijnen ploegleiders, maar hier heb je twee mensen die al heel lang in dienst zijn.

Ik heb het wel met hen afgesproken: in de rest van het seizoen ga ik er alles aan doen om hen een zo mooi mogelijk einde te geven”, aldus Gilbert.