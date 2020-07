AG2R La Mondiale wordt AG2R Citroën Team

AG2R La Mondiale heeft een tweede naamsponsor voor de komende jaren gepresenteerd. De Franse autofabrikant Citroën wordt tweede naamsponsor van de WorldTour-ploeg die AG2R Citroën Team gaat heten vanaf 2021.

In een kort bericht verwelkomt de ploeg de nieuwe subsponsor. “De wielerploeg, renners en sponsor AG2R La Mondiale zijn verheugd Citroën, een inconisch wereldwijd automerk dat behoort tot de Franse popcultuur, te verwelkom als co-sponsor”

Op 28 augustus, een dag voor de start van de Tour de France, zal in Nice een persconferentie gehouden worden waar meer bekendgemaakt zal worden over de intrede van de nieuwe naamsponsor.

Verzekeringsbedrijf AG2R La Mondiale is een van de trouwste sponsors in de wielerwereld. Sinds 2008 is de naam van de ploeg ongewijzigd gebleven, daardoor heette het AG2R Prévoyance (2000-2007) en Casino-AG2R (1997-1999). De ploeg werd in 1992 opgericht als Chazal-Vanille et More-Vetta. Momenteel zijn Romain Bardet, Silvain Dillier, Tony Gallopin en Oliver Naesen de bekendste renners in de selectie.

Switching logos as we share the same values.

With our partner @AG2RLAMONDIALE, we are pleased to welcome @Citroen to become #AG2RCITROENTEAM from 2021 season.

Let’s write together the new chapter of the team’s story! pic.twitter.com/YMkMhOzmPc

