Gijs Leemreize na vierde plek Tour de l’Avenir: “Nu kijken of ik dit in een grote ronde ook kan”

Interview

Gijs Leemreize eindigde afgelopen zondag als vierde in het eindklassement van de Tour de l’Avenir. Hij hoefde alleen toptalent en eindwinnaar Tobias Halland Johannessen, INEOS Grenadiers-renner Carlos Rodríguez en Bardiani-CSF-Faizanè-prof Fillipo Zana voor zich te dulden. “Ik droomde vooraf van het podium, maar voor top-5 had ik ook zeker getekend. Dat is gelukt!”, vertelt de bescheiden 21-jarige klimmer van Jumbo-Visma aan WielerFlits.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Leemreize bereidde zich middels een drieweekse hoogtestage in Tignes voor op de Ronde van de Toekomst. De jongeling verkende meerdere beklimmingen en kwam zo goed beslagen ten ijs aan de start in Noord-Frankrijk. “Maar omdat ik sinds het NK op de weg geen koers meer gereden had, wist ik niet zo goed hoe ik ervoor stond”, begint de Achterhoeker zijn verhaal. “Ook had ik geen idee hoe het niveau in deze koers zou zijn. Vorig jaar zei ik nog dat ik voor een top-5 in het eindklassement wilde gaan, maar nu had ik er geen getal opgeplakt. Het podium is het hoogst haalbare, maar ik wist op voorhand niet of het reëel was.”

Een ploegentijdrit is nooit leuk

Nederland reed vervolgens op de derde dag naar een klinkende zege in de ploegentijdrit. Met Leemreize, die op het slotklimmetje wel moest lossen in de laatste zevenhonderd meter. Hij kwam achttien tellen na zijn ploegmaats over de streep, maar pakte wel tijd op alle overige concurrenten. “Ik heb daar niet te lang bij stilgestaan. Natuurlijk denk je achteraf weleens van: ‘Was dit wel nodig, die achttien seconden laten liggen?’. We waren vooral blij met de winst. Mijn vertrouwen steeg, maar ik wist nog steeds niet hoe de verhoudingen bergop waren. Ik werd uiteindelijk in de ploegentijdrit net wel gelost op een klimmetje…”

“Dat heeft alleen niet heel veel impact op mij gehad”, gaat de jongeling verder. “Ik wist dat ik moest lossen door wat er voor de klim gebeurde. Het is heel mooi dat we daar met zo’n sterk team waren. Maar ik wist wel dat ik vooral moest proberen om mijn beurtjes te doen en op tijd eentje over te slaan, als het niet meer ging. Ik heb natuurlijk niet de PK’s van een Daan Hoole of Mick van Dijke, die veel meer absoluut vermogen hebben. Je moet dan niet dezelfde lange beurten willen doen, want dat moet je bekopen. Ik heb veel afgezien in l’Avenir, maar de ploegentijdrit was het allerzwaarst. Dat nekte me in de slotkilometer.”

In de etappe na de ploegentijdrit was het supernerveus door waaiers en de daaropvolgende vele valpartijen, maar de Nederlanders reden er goed van voren. In de eerste waaier van zeventien zaten vier oranjehemden – Leemreize incluis. “Enzo Leijnse reed daar op kop en wij konden er mooi achterblijven. Ook de dagen erna werkte dat erg fijn. Die sprintritten ben ik zo goed doorgekomen en daarbovenop kwamen nog de successen van Mick (vijf dagen de leiderstrui, red) en Marijn van den Berg (twee ritzeges en de groene trui om de schouders, red.). Voor mij als klassementsrenner gingen die dagen best heel soepel en vlot voorbij.”

Klimmen met de besten

In de zesde etappe naar Septmoncel kregen de beloften de eerste serieuzere beklimmingen op hun pad. Hoewel er geen tijdsverschillen waren, kreeg Leemreize daar voor het eerst het vertrouwen dat hij nodig had: bergop zat zijn vorm goed. Op de finish bovenop de Grand Colombier in rit zeven hoefde de Nederlander enkel Johannessen, Zana, Thomas Gloag en Rodríguez voor te laten gaan. “Precies de jongens die ik verwacht had, al kende ik Gloag niet zo goed van tevoren. Bij de eerste versnelling reden de Noor, de Italiaan en de Spanjaard weg, maar samen met de Brit kon ik terugkeren bij Rodríguez – al moest ik later wel passen.”

Het voelde voor Leemreize goed dat hij kon wedijveren met de beste klimmers. In de voorlaatste etappe – een bergrit over onder andere de Col de la Croix de Fer – mocht de jongeling zelfs even dromen van een ritzege. Net voor het slotklimmetje keerde hij terug bij andermaal Johannessen, Zana en Rodríguez. Gloag was samen in de achtervolging met onze landgenoot, maar hij ging onderuit in de afdaling van de Croix de Fer. De drie beste klimmers keken elkaar het wit uit de ogen, waarop Leemreize tot vier keer toe een aanval plaatste. Maar beurtelings haalde het trio Leemreize steeds terug, om vervolgens weer te surplacen.

“Dat was frustrerend”, zegt de Achterhoekse klimmer. “Ze keken alleen maar met z’n drieën naar elkaar. Ik had gehoopt dat als ze dat bleven doen, ze mij misschien een keer lieten rijden. Helaas gebeurde dat niet. Ik wist alleen dat ik het zo wel moest proberen, want ik was niet de sterkste van de vier. Een tactische aanval kon me een ritzege opleveren, ik dacht echt dat ik er kon winnen. Ik moest wat geluk hebben, maar dat was helaas niet aan mijn zijde. Het was wel de leukste etappe, want ik kon eindelijk weer eens een finale rijden. Dat was echt leuk. Ik kan mezelf ook niets verwijten, want ik heb er alles aan gedaan om te winnen.”

Toekomstlessen

Met een achterstand van negen seconden op Rodríguez en drie op Zana, was het podium in de slotrit vervolgens een reële kans voor Leemreize. “Ik had het plan om – als ik goed was – al op de Col de l’Iseran aan te vallen. Die had ik tijdens de hoogtestage vaker verkend. De klim an sich is niet lastig, alleen is het op zo’n grote hoogte (2758 meter boven zeeniveau, red.). Rodríguez had hetzelfde plan, hij vertrok daar en ik was toen simpelweg alleen maar in staat om de schade te beperken, in plaats van aan te vallen. In de afdaling kwam alles terug samen, behoudens de Spanjaard. Toen heb ik vol ingezet op een aanval op de slotklim.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gijs Leemreize (@gijsleemreize)

Maar ook dat plannetje viel voor de jonge klimmer in het water. “Johannessen reed daar ter verdediging van zijn leiderstrui de hele klim zo hard omhoog, dat aanvallen niet aan mij besteed was. Het was ook niet aan mij om hem te helpen, dus heb ik gewoon zijn tempo gevolgd. Toen Zana vervolgens aanviel, kon ik niet antwoorden. Het was voor mij toen ook meteen klaar, ik wist dat het podium er toen niet meer in zat. Maar ik ben wel heel tevreden met die vierde plek. Voor mijn gevoel heb ik het nergens laten liggen. Johannessen, Rodríguez en Zana waren de beste drie in koers en ik zat daar net achter. Dit was mijn plek.”

De eerstejaarsprof van Jumbo-Visma onthoudt uit deze beloftenkoers een wijze les. “Voor mij was het belangrijk om zelf eens voor een klassement te rijden”, legt hij uit. “Bij de profs is dat nu nog niet aan de orde. Het was vorig jaar al de bedoeling, maar toen ging de Tour de l’Avenir niet door vanwege corona. Dit was dus een goede en mooie kans om vertrouwen op te doen. Nu heb ik geleerd dat ik in staat ben om over tien dagen goed te herstellen en dat ik voor een klassement kan rijden. Ik word niet slechter tijdens een ronde, mijn niveau daalt niet. De volgende stap is om te zien of dat na drie weken in een grote ronde ook zo is.”

Najaarsprogramma Gijs Leemreize

Bretagne Classic-Quest France (1.WT)

CRO Race (2.1)

Milaan-Turijn (1.Pro)

Gran Piemonte (1.Pro)