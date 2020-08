Gijs Leemreize maakt rentree na blessure aan vinger

Gijs Leemreize keert komende zondag tijdens de speciaal ingelaste GP Cyclinglab op het F1-circuit van Zandvoort terug in competitie. Nog geen drie weken geleden raakte de 20-jarige klimmer een vingertopje kwijt bij een val in de Vuelta a Burgos. “Het herstelt goed!”, laat het talent van Jumbo-Visma Development weten aan WielerFlits.

Leemreize reed in Spanje met de WorldTour-ploeg mee, het team waarnaar hij komende winter promoveert vanuit de Academy. Na de vervelende valpartij werd het talent meteen overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nog diezelfde avond met succes geopereerd werd aan zijn gekwetste vinger. Nog geen drie weken later zit de jongeling dus alweer op de fiets én gaat hij kijken hoe zijn ringvinger nu reageert op koersprikkels.

“Ik hoop dat het nu alweer kan”, vertelt Leemreize over zijn blessure. “De vinger herstelt goed en buiten trainen gaat in ieder geval alweer zonder problemen, dus ik verwacht ook wel weer te kunnen koersen. Zeker op het parcours van het circuit in Zandvoort. Alleen het topje van mijn rechter ringvinger is weg. Die groeit ook niet meer terug. Het is nu nog erg gevoelig. Maar als dat straks minder is, kan ik de vinger weer gewoon gebruiken.”

Wanneer de koers zondag volgens planning verloopt, zal de renner van Jumbo-Visma Development ook al snel weer terugkeren in UCI-competitie. Mét ambitie welteverstaan: “Zeker! Het eerste doel waar ik me op richt is nu het Uno-X Development Weekend in Noorwegen, begin september. Dat zijn drie losse koersen (Hafjell TT, Lillehammer GP en Gylne Gutuer, red.), waarvan Lillehammer een mooie aankomst bergop heeft.”

Daarna richt Leemreize zich op de Ronde de l’Isard – een beloftenkoers in de Pyreneeën – en hoopt hij dat er nog een WK voor beloften op een klimparcours komt. “Maar volgende week rijd ik in ieder geval eerst het NK op de weg op de VAM-berg.”