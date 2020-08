Zondag nieuwe wielerwedstrijd op circuit Zandvoort: “Het is een beetje uit de hand gelopen”

Het circuit van Zandvoort is zondag het decor van een nieuwe wedstrijd. Doordat veel koersen door het coronavirus zijn geannuleerd, dreigt er een lege wedstrijdagenda voor continentale renners en ploegen. Om dat te voorkomen is in twee weken tijd een nieuwe wedstrijd opgetuigd: de GP Cyclinglab.

Het coronavirus heeft grote impact op het Nederlandse wielrennen. Door verscherpte maatregelen en de financiële gevolgen van COVID-19 zijn veel wielerwedstrijden geannuleerd. Sommige wielrenners dreigden daardoor geen enkele koers te kunnen rijden voorafgaand aan het Nederlands kampioenschap.

Voor oud-amateurwielrenner Mark Rasch (vader van SEG Racing Academy-renner Jesper Rasch) aanleiding om te onderzoeken of het racecircuit van Zandvoort als locatie kan dienen voor een koers. De Zandvoortenaar beheert het mountainbikeparcours dat op het circuit ligt en kent zodoende de beheerders van het complex. “Ik heb geïnformeerd of nog ergens één a twee uurtjes vrij waren, maar doordat ook het circuit een tijdje dicht moest, is hun agenda nu ook redelijk vol.”

Veel interesse

“Bij 140 a 150 deelnemers zouden we kostenneutraal een wedstrijd kunnen organiseren. We zijn toen gaan bellen naar Nederlandse continentale ploegen of er interesse was voor een interclubwedstrijd.”

“En die interesse was er. Het is een beetje uit de hand gelopen. Als ik het had gewild zouden er inmiddels wel vierhonderd renners aan de start kunnen staan. Iedereen heeft behoefte aan het rijden van wedstrijden.”

Zondagmiddag staan honderdvijftig renners aan de start op het vier kilometer lange circuit voor een interclubwedstrijd over 150 kilometer. De technische organisatie is in handen van wielervereniging West Frisia. “Vanwege corona is publiek niet welkom. We hebben dus ook geen sponsoren. Renners betalen een bijdrage en gelukkig heeft Cyclinglab deze koers omarmd zodat we de huur van de baan kunnen betalen.”

Bubbels

Op het circuit zal in bubbels worden gewerkt. Iedere ploeg vormt z’n eigen bubbel. Onderling contact wordt tot een minimum beperkt. “Renners mogen pas twee minuten voor de wedstrijd naar de startlijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken”, zegt Rasch.

Op de deelnemerslijst prijken de voltallige selecties van A Bloc, SEG Racing Academy, Vlasman CT, Metec-TKH, BEAT en het Duitse Lotto-Kern Haus CT. De opleidingsploeg van Jumbo-Visma start met vier renners. Ook profs Julius van den Berg (EF Pro Cycling) en Martijn Budding (Riwal Pro CT) doen mee. Het deelnemersveld is aangevuld met sterke Nederlandse clubteams. “We willen een hoogwaardig rennersveld om een zo sterk mogelijke koers te krijgen.”