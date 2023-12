vrijdag 29 december 2023 om 17:11

Gianni Vermeersch verbaast zichzelf met tweede plek in Loenhout: “Training werpt zijn vruchten af”

Video Gianni Vermeersch heeft zich dit veldritseizoen voor het eerst op het podium gereden in Loenhout. In Mol en Herentals was de ploegmaat van Mathieu van der Poel al goed bezig met twee noteringen in de top-10. De renner van Alpecin-Deceuninck ontsteeg ook zijn eigen verwachtingen.

“Ik ben absoluut verbaasd”, opent Gianni Vermeersch in het flashinterview na de finish. “Ik had niet verwacht dat ik aansprak kon maken op het podium vandaag. Er stonden een paar toppers niet aan de start, dus wilde wel een goede prestatie neerzetten. Ik was deze week alleen een beetje ziekig dus het was afwachten. Toch was ik goed genoeg voor een podium vandaag.”

Een voedselvergiftiging van eerder deze week weerhield de Belg er niet van om vier dagen later in Loenhout te knallen. De goede prestatie denkt Vermeersch te danken te hebben aan een nieuwe benadering van de cross dit jaar. “Ik heb puur specifiek met de ploeg, met Christophe Roodhooft, meer crosstraining gedaan en dat werpt zijn vruchten af. Verleden jaar had ik geen crosstraining gedaan en dat zorgde voor flink wat teleurstellingen. Nu kan ik de teleurstelling van verleden jaar wegpoetsen.”

Ten slotte gaat Vermeersch nog in op zijn ambities voor het Belgisch kampioenschap in Meulebeke. “Ik kijk er vooral naar uit. Laatste keer werd ik vijfde of zesde en ik ben nu goed in vorm. Dus ik hoop op een mooi resultaat.”