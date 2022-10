Gianni Vermeersch toont zijn nieuwe WK-trui komende vrijdag al in een gravelkoers

Als een kind zo blij is Gianni Vermeersch met zijn wereldtitel in de gloednieuwe gravel-discipline. Vanwege zijn goede prestaties in offroadkoersen in de afgelopen jaren, hoopte de 29-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck stiekem op de regenboogtrui, maar de concurrentie was groot. “Maar kijk, hier sta ik toch!”, glundert hij met pretogen voor de camera van WielerFlits.

Het was voor veel mensen schrikken toen de uitzending van het WK gravel begon. Twee koplopers met een enorme voorsprong en de achtervolgende groep – vol met kleppers – kwam geen steek dichter. “Het begin was echt heel zwaar”, legt Vermeersch uit. “De eerste 25 tot dertig kilometer werd er volle bak gekoerst. Er waren vier man weg, met daarbij Miguel Ángel López en Magnus Cort. Mathieu van der Poel heeft dat gaatje toen gedicht, waarna we opnieuw met vijftien man weg waren.”

Toen zag Daniel Oss zijn kans schoon. “Het was heel moeilijk om een overzicht te krijgen. Er stond veel wind en op een gegeven moment ging het een beetje op de kant. Net toen twee groepen samensmelten, reed Oss weg. Ik counterde zijn aanval en voor we het wisten hadden we een minuut voor. Dat werden er al snel twee, toen drie en op een bepaald punt bijna zes. Toen we hier de plaatselijke ronde op kwamen en we hadden nog meer dan vijf minuten, wist ik dat we een heel grote kans hadden.”

Vrijdag eerste gravelrace in regenboogtrui

Uiteindelijk wist hij de Italiaan in de slotfase van zich af te schudden en naar de wereldtitel te soleren. De vreugde was na afloop groot, ook toen Van der Poel nog eens brons pakte. Vermeersch weet nog niet of hij door de wereldtitel volgend jaar meer gravelraces zal doen om zijn trui te showen, in bijvoorbeeld Unbound Gravel of de Belgian Waffle Ride. “Dat weet ik niet, maar ik ga er wel vrijdag eentje rijden. Dan doe ik de Serenissima Gravel. Dat is mijn eerste wedstrijd in deze mooie trui.”