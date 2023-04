Gianni Vermeersch sterk in Amstel Gold Race, maar: “Ontgoocheld over mijn sprint”

Video

Gianni Vermeersch wist zich vandaag in de kijker te rijden in de Amstel Gold Race. De Belg van Alpecin-Deceuninck zat mee in de beslissende vlucht met de uiteindelijke winnaar Tadej Pogačar en kwam als veertiende over de streep, maar toch was Vermeersch na afloop niet helemaal tevreden.

De 30-jarige coureur kreeg vandaag de vrijheid om zijn eigen koers te rijden. “Ik had een vrije rol en heb geprobeerd om die zo goed mogelijk in te vullen. Dat is wel vrij goed gelukt. Ik ben het hele voorjaar al vrij constant geweest. Het is in elk geval wel veel beter dan vorig jaar. We waren vandaag weg met een mooie groep. De voorsprong bleef lange tijd schommelen rond de halve minuut, maar we wisten onze voorgift wel vrij goed vast te houden.”

Vermeersch had in de finale echter geen antwoord op een versnelling van Pogačar op de Eyserbosweg. “Ik wilde gewoon zo lang mogelijk aanklampen. Ik weet ook wel dat, als mannen als Pogačar vol aangaan, het net iets te zwaar is voor mij.”

“Ik ben erg teleurgesteld over mijn sprint”

Vermeersch hoopte nog wel in de top-10 te eindigen, maar kwam uiteindelijk als veertiende over de streep, en dus hield hij gemengde gevoelens over aan zijn optreden. “Ik ben wel heel erg teleurgesteld over mijn sprint. Met nog 500 meter te gaan was er nog een aanval van Valentin Ferron. Ik dacht dat dit het moment was om te counteren, maar ik heb daar mijn sprint verkloot. Ik ben tevreden over mijn koers, maar er is toch ook wel ontgoocheling. Ik had zeker een top-10 verdiend.”