Niels Bastiaens • zondag 31 december 2023 om 16:41

Gianni Vermeersch legt met goede crossvorm basis voor de weg: “Hopelijk uitschieter voor mezelf”

Video In Loenhout was Gianni Vermeersch de dichtste belager van zijn ploegmaat Mathieu van der Poel. De 31-jarige Vermeersch verzekerde zich zo van zijn eerste crosspodium, sinds Otegem in 2020. “Dat is best speciaal, want toen was ik nog full time crosser”, lacht Vermeersch voor onze camera.

Sinds die bewuste cross in 2020 heeft Vermeersch een stevige transformatie ondergaan. Bij Alpecin-Deceuninck ontpopte hij zich meer en meer tot een van de luitenants van Mathieu van der Poel in de klassiekers, en met zeges in de Antwerp Port Epic en Vierdaagse van Duinkerke zaten ook zijn eigen prijsjes erin.

“Crossen is daarom vooral een methode om bezig te zijn in de winter”, zegt Vermeersch. “Het is niet dat ik veel ambitie heb, of start met een bepaald doel. Natuurlijk is het leuk dat je hier podium kunt rijden, maar het blijft vooral bezig zijn en een goede training in functie van het wegseizoen. Maar als je aan de start staat, probeer je ook het hoogst haalbare eruit te halen. Vorig jaar was dat met moeite een top 15-plaats, dit jaar podium. Dat belooft.”

Andere voorbereiding

Vermeersch pakte het dan ook anders aan. “Ik train nog steeds bijna altijd op de weg, maar de woensdagtraining van de ploeg heb ik intussen toch ook al drie of vier keer meegepikt. Dat werpt zijn vruchten nu af. Vorig jaar heb ik dat totaal niet gedaan, en toen merkte ik dat ik technisch een ramp was. Terwijl ik nu al van de eerste cross in Herentals voelde dat ik technisch veel beter ben dan toen. Ook de conditie is gewoon heel goed.”

Op de weg zijn de doelen van de West-Vlaming al duidelijk. “Ik heb veel ambitie. Vorig jaar was het een heel mooi voorjaar met de ploeg, dat hopen we opnieuw te verwezenlijken. Maar hopelijk ook met een uitschieter voor mezelf. De meeste wedstrijden rijd ik voor Mathieu, maar niet allemaal. Misschien kan ik een paar keer een kansje grijpen.”