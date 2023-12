zondag 24 december 2023 om 12:13

Gianni Vermeersch kent resterende crossprogramma

Gianni Vermeersch zal deze winter nog zes keer te zien zijn in het veld. De 31-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck kwam al in actie in Herentals en Mol en zal onder meer nog crossen in Heusden-Zolder, Loenhout en op het BK in Meulebeke.

Vermeersch begon vorige week aan zijn (korte) crosscampagne met de X2O Trofee van Herentals. De crosser annex wegwielrenner eindigde bij zijn seizoensdebuut meteen in de top-10: Vermeersch kwam in Herentals namelijk als achtste over de streep. In de Zilvermeercross van Mol deed de Belg het nog iets beter met een zesde stek.

Zes crossen, geen WK(?)

Vermeersch kent nu ook zijn verdere crossprogramma voor de komende weken. Hij is te bewonderen in Heusden-Zolder (27/12, Superprestige), Loenhout (29/12, Exact Cross), Koksijde (04/01, X2O Trofee), Gullegem (06/01, losse cross), Meulebeke (14/01, BK) en Zonnebeke (20/01, Exact Cross). Vermeersch zal dus meedoen aan het BK, maar een WK-deelname lijkt dan weer uitgesloten.

Gianni Vermeersch is een van de renners die door zijn focus op het wegseizoen steeds minder veldritten gaat rijden. Wel blijft de coureur van Alpecin-Deceuninck trouw aan de cross. “Het is vooral om toch een goede basis op te bouwen en de techniektraining te onderhouden”, vertelde hij vorige maand nog aan WielerFlits.