Gianni Savio optimistisch over doorstart van zijn ploeg op continentaal niveau

Gianni Savio is optimistisch over de toekomst van zijn ploeg Drone Hopper-Androni Giocattoli. Wel laat de excentrieke manager uit Italië weten dat de ploeg in 2023 zeker niet zal koersen op een Italiaanse licentie en dat zijn team zal uitkomen op continentaal niveau.

“Als er vorige week 50 procent kans was dat we zouden doorgaan, dan is dat nu 70 procent”, vertelt Savio aan SpazioCiclismo. “Er zijn nog enkele aspecten die vastgelegd moeten worden. Mijn intentie is om komend seizoen op continentaal niveau uit te komen. Het zal een project zijn dat gericht is op het opleiden van de jonge, veelbelovende renners. Ik hoop volgende week definitief groen licht hebben.”

Wel weet Savio zeker dat het ProTeam Drone Hopper-Androni Giocattoli zal verdwijnen. “We gaan verder op een buitenlandse, continentale licentie. Ik ben bereid om er een overgangsjaar van te maken, maar wel met mijn filosofie. Ik ben niet van plan om nog een jaar te beleven als afgelopen seizoen. Er was veel spanning en geld dat niet aankwam. Gelukkig heeft iedereen gekregen wat hij moest krijgen, maar dit willen we echt niet meer. Daarom willen we een goed plan maken voor 2024 en daar rustig de tijd voor nemen.”

De ploegbaas wil niet zeggen of zijn ploeg op een Zuid-Amerikaanse licentie zal uitkomen. In het verleden leidde Savio meerdere Colombiaanse talenten op en werd zijn team gesponsord door het land Venezuela