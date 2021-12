Gianni Savio bevestigt ProTeam-status voor Androni en mikt op de WorldTour in 2024

Gianni Savio kan ook in 2022 rekenen op een ProTeam-licentie. Zijn ploeg – die volgend jaar onder de naam Drone Hopper-Androni Giocattoli zal rondrijden – ontbrak eind oktober op de lijst van de UCI met aanvragen voor de nieuwe licenties in 2022. De flamboyante Italiaanse teammanager zei toen al dat het goed zou komen en bevestigd nu de licentie bij SpazioCiclismo.

We zien de Italiaanse ploeg dus komend jaar gewoon weer terug in het profpeloton. Dat Androni Giocattoli-Sidermec – zoals de ploeg nu nog heet – niet op die eerder uitgegeven lijst prijkte, wijt Savio aan bureaucratische redenen. In de podcast SpazioTalk legt hij uit dat zijn nieuwe Spaanse hoofdsponsor Drone Hopper een startup-bedrijf is. Daardoor kunnen zij geen omzet van het afgelopen jaar aan de UCI presenteren, een van de financiële vereisten voor een nieuwe licentie. Daardoor liep de procedure vertraging op, omdat er dan een reeks aanvullende controles nodig zijn.

“We hebben alle documenten nu ingeleverd en ik kan bevestigen dat we op de volgende UCI-lijst zullen staan met licentieaanvragen, die naar buiten komt”, benadrukt Savio. Door de komst van Drone Hopper droomt de Italiaanse formatie ervan om vanaf het seizoen 2024 deel uit te maken van de WorldTour. Een aanwinst voor Italië, want het wielergekke land heeft sinds het verdwijnen van Lampre-Merida geen team meer op het hoogste niveau. De bekendste namen van het team in 2022 zijn die van talenten Santiago Umba, Juan Diego Alba, Jefferson Cepeda, Didier Merchán, Andrii Ponomar en Natnael Tesfatsion.

Savio en zijn ploeg staan vooral bekend om het uitstekende scoutingswerk in Zuid-Amerika. Zo braken in het verleden onder meer de Colombiaan Iván Ramiro Sosa en in een verder verleden Venezolaan José Rujano door bij de Italiaanse ploeg. Ook Tour de France- en Giro d’Italia-winnaar Egan Arley Bernal maakte op 18-jarige leeftijd zijn profdebuut voor deze ploeg. Maar ook een aantal Italianen uit de WorldTour zetten hier hun eerste stap. Denk aan Davide Ballerini, Mattia Cattaneo en Fausto Masnada van Deceuninck-Quick-Step, aan Alessandro De Marchi van Israel Start-Up Nation en aan Diego Rosa van Arkéa Samsic.

In 2014 reden er eenmalig ook twee Nederlanders bij Savio en consorten: Kenny van Hummel en toen Nederlands kampioen Johnny Hoogerland.