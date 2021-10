Androni Giocattoli vraagt deze week alsnog een ProTeam-licentie aan

De UCI maakte dinsdag bekend dat 34 mannenploegen een proflicentie hebben aangevraagd voor volgend seizoen. Opvallend: bij de aanvragen voor een ProTeam-status ontbrak Androni Giocattoli-Sidermec, de ploeg van Gianni Savio. De formatie heeft inmiddels echter laten weten dat er achter de schermen geen problemen zijn.

De ploeg van Savio heeft iets meer tijd nodig om de vereiste documentatie in orde te maken, zo meldt Spaziociclismo. De formatie gaat in 2022 verder onder de naam Drone Hopper. De Italiaanse ploeg van de markante manager Gianni Savio maakte in de zomer bekend dat de nieuwe hoofdsponsor voor maar liefst vier seizoenen heeft getekend. Het Spaanse bedrijf zit overigens nog in de opstartfase.

Drone Hopper is een zogeheten ‘startup’ en daarom duurt het afronden van het papierwerk wat langer. “Vandaar dat we nog niet op de lijst staan. De komende dagen zal de vereiste documentatie in orde worden gemaakt”, laat het team weten. Ploegen die nog niet op de lijst voorkomen, hebben nog de mogelijkheid zich kandidaat te stellen vóór het einde van de inschrijvingsprocedure, die zal worden bepaald door de afronding van de hoorzittingen van de licentiecommissie die voor december is gepland.

Het Spaanse Drone Hopper – dat nog maar vijf jaar bestaat – is een fabrikant van drones die gebruikt worden bij branden, in de landbouw en voor logistieke oplossingen. “Het is een jong, groeiend bedrijf dat zijn internationale naamsbekendheid wil vergroten”, legde teambaas Savio eerder uit.