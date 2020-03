Gianni Moscon met extra geldboete bestraft voor wegwerpen rugnummers zondag 1 maart 2020 om 18:40

Het was het dagje niet van Gianni Moscon. De Italiaan van Team Ineos werd niet alleen uit de wedstrijd gezet na het gooien met een fiets, na afloop kreeg hij er nog een extra boete van 500 Zwitserse frank bovenop voor ‘onwelvoeglijk gedrag’, omdat hij zijn rugnummers wegwierp.

De uitsluiting van Moscon was een beslissing van de VAR. De Italiaan kwam ten val en reageerde zijn frustratie af op Jens Debusschere. Hij nam de fiets van de West-Vlaming en gooide die naar hem toe. De VAR (Video Assistent Referee) merkte het incident op en stuurde de beelden door naar de wedstrijdjury in koers. Na overleg werd besloten om Moscon uit de wedstrijd te zetten.

Maar daarmee was de kous nog niet af. De Team Ineos-renner zou iets later nogal ostentatief in beeld zijn rugnummers van zijn shirt trekken én weggooien. Ook dat was de VAR niet ontgaan. Naast de uitsluiting, de 200 Zwitserse frank boete en het kwijtspelen van 10 UCI-punten, kreeg Moscon ook nog eens 500 Zwitserse frank boete voor het wegwerpen van afval buiten de daarvoor bestemde zones, vernam de redactie van WielerFlits.

Team Ineos keurt gedrag Moscon af

Moscons ploeg spreekt schande van het gedrag van de Italiaan. “Ik ben het eens met de uitsluiting, dit mag niet gebeuren”, zegt ploegleider Gabriel Rasch tegen Cyclingnews. “We moeten met hem gaan praten. Het is iets waar we aan werken en aan moeten blijven werken. We steunen hem zodat het niet meer gebeurt, maar we hebben geen garanties.”