Gianni Moscon gediskwalificeerd in Kuurne-Brussel-Kuurne zondag 1 maart 2020 om 15:28

Gianni Moscon is door de wedstrijdjury gediskwalificeerd in Kuurne-Brussel-Kuurne, vanwege ‘agressief gedrag ten opzichte van andere renners’. De Italiaanse kopman van Team Ineos was betrokken bij een val en gooide vervolgens met de fiets van een collega-renner.

Het incident gebeurde in aanloop naar de Oude Kwaremont, toen op een smalle weg gevallen werd in de graskant. Moscon lag erbij, evenals een renner van B&B Hotels-Vital Concept. De Italiaan pakte bij het opstaan een fiets en gooide die tegen de coureur van de Franse ploeg aan. Na bestudering van de wedstrijdbeelden greep de jury direct in.

Moscon werpt boos andermans fiets in de beek na deze valpartij. De gevolgen zijn zwaar: diskwalificatie pic.twitter.com/QHb3L94RHk — sporza (@sporza) March 1, 2020