Gianni Moscon: “De persoon die je in Parijs-Roubaix zag, is wie ik ben”

Persona non grata, enfant terrible en wat nog meer is er de laatste jaren op het vege lijf van Gianni Moscon geschreven. Logisch ook na zeer discutabele incidenten met Kévin Reza, Sébastien Reichenbach, Élie Gesbert en Jens Debusschere. De 27-jarige Italiaan bijt bij CyclingNews van zich af: “De mensen die me écht kennen, weten hoe ik ben.”

Het talent van Moscon op de fiets staat echter buiten kijf. Begin oktober leek het er lange tijd op dat hij na een lange solo Parijs-Roubaix zou winnen. Een lekke band en een valpartij in de finale zorgden ervoor dat hij op Carrefour de l’Arbre werd gegrepen en vrijwel meteen werd achtergelaten door latere winnaar Sonny Colbrelli, Mathieu van der Poel en Florian Vermeersch. Na pech zou je voor minder kwaad zijn, maar de renner van INEOS Grenadiers bleef na afloop – ondanks zijn ontvlambare karakter – opvallend kalm.

“Misschien had de buitenwereld die reactie niet verwacht”, stelt Moscon nu. “Mensen die dichtbij mij staan, weten dat ik zo ben. Natuurlijk zijn er de laatste jaren zaken gebeurd en die zijn op een bepaalde manier gepresenteerd. Daar moet ik aan toevoegen dat ik ook zelf heb bijgedragen aan een imago van mezelf die niet correspondeert met de werkelijkheid. Helaas is het voor journalisten vaak moeilijk om te begrijpen hoe een situatie echt is. Iedereen schrijft wat hij voelt, maar soms zijn de situaties verkeerd opgeschreven.”

De Italiaan stelt vast dat hij nog altijd dezelfde persoon is. “Het was een serie met gebeurtenissen, maar ik ben nooit veranderd. De Gianni Moscon die je in Roubaix zag, is wie ik ben. Natuurlijk ben ik meer volwassen, maar in beginsel ben ik dezelfde persoon. Vijf jaar geleden had ik misschien anders gereageerd. Maar op een lekke band kun je niemand afrekenen en heeft het ook geen zin om je boos te maken, niet op iemand anders en ook niet op jezelf. Woede is er als iemand anders verantwoordelijk is. Maar als niemand een fout maakt, heeft het geen zin om boos te zijn.”

Nieuwe kansen in komende klassiekers

De Italiaan stapt deze winter over van INEOS Grenadiers naar Astana Qazaqstan. Bij zijn nieuwe ploeg is Moscon kopman; hij kijkt daarom liever vooruit naar de komende Hel van het Noorden. “Ik voelde me goed bij mijn oude ploeg, maar het moment om van team te wisselen was nu hier. In de laatste jaren heb ik niet veel goede resultaten voor mezelf neergezet, maar ik heb veel ervaring opgedaan. Persoonlijk kijk ik tevreden terug op mijn zes seizoenen bij Team Sky en INEOS Grenadiers. Ik heb er veel voor teruggekregen.”

Moscon werd dus vierde in de jongste Roubaix, waar hij tevens al eens vijfde werd (2017). In datzelfde jaar eindigde hij ook als derde in de Ronde van Lombardije. Op het WK werd hij in 2018 en 2019 respectievelijk vijfde en vierde. “De ploeg besloot de laatste jaren dat ik mijn rol vooral had in de ondersteuning van onze kopmannen in de grote rondes. Daar bouwde ik dan mijn seizoen omheen, waardoor koersen die me goed liggen vaak werden opgeofferd. Dat zijn langeafstandswedstrijden, ik ben een duuratleet. Na vijf uur koersen ben ik op mijn best. Maar ik zeg altijd: de mooiste koers is degene die je wint. Het maakt me niet uit welke.”