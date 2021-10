Lekke band en valpartij nekken Gianni Moscon: “Op de limiet maak je fouten”

Gianni Moscon mocht stiekem gaan dromen van de winst in Parijs-Roubaix, maar het mocht niet zo zijn voor de Italiaan van INEOS Grenadiers. Binnen vijf kilometer reed hij lek en kwam hij ten val, en dat terwijl hij in leidende positie reed. “Als je op de limiet rijdt, maak je ook fouten”, zegt de uiteindelijke nummer vier.

“Deze wedstrijd is een van de mooiste koersen”, aldus Moscon na afloop. “Ik probeerde van ver aan te vallen en heb alles gegeven. Ik had alleen wat pech met die lekke band en daarna zat ik op de limiet. Als je dat doet, maak je ook fouten. Ik viel, maar verloor niet al te veel tijd. Toch kwamen ze terug van achteruit en toen had ik de benen niet meer om ze te volgen. Ik probeerde het nog wel en dat zorgde voor een vierde plek.”

Moscon was goed op weg en reed, vlak voor hij lek reed, volgens de GPS verder weg van de achtervolgende groep met Mathieu van der Poel en de uiteindelijke winnaar Sonny Colbrelli. Of hij op winnende koers was, durft hij alleen niet te zeggen. “Wie weet… Je kan dat nu niet zeggen. Ik weet het zelf niet. De koers is nu eenmaal zo gelopen. Ik weet ook niet hoeveel tijd ik precies verloren heb door die twee dingen.”

“Het was heel spectaculair”, zegt Moscon. “Ik probeerde om mijn kaarten vroeg op tafel te leggen, door vroeg aan te vallen. Maar het is niet gelukt. Een andere Italiaan heeft gewonnen, dus de felicitaties gaan naar hem.”