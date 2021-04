Uno-X stapt uit Tour of the Alps na positieve coronatest

Het Noorse Uno-X staat vandaag niet meer aan het vertrek uin de Tour of the Alps. De formatie stapt uit de ronde na een positieve coronatest binnen het team, zo wordt via social media gemeld.

“Er is binnen ons team een positieve coronatest en we zullen per direct de Tour of the Alps verlaten”, schrijft de ploeg in een kort statement. De equipe was uitstekend aan de Italiaans-Oostenrijkse ronde begonnen. Idar Andersen reed naar een tweede plaats in de openingsrit en hij was daardoor een dag eigenaar van de trui voor de beste jongere.