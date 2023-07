Gianetti ziet Pogacar signaal afgeven op Puy de Dôme: “Ik denk dat hij nu de favoriet is”

Video

Tadej Pogačar is in het algemeen klassement de morele winnaar van de bergetappe naar Puy de Dôme. De kopman van UAE Emirates was in de loeisteile finale acht seconden sneller dan Jonas Vingegaard, waardoor hij opnieuw tijd terugpakt in de stand. “Acht seconden is iets, maar deze strijd tussen de grote kampioenen gaat nog twee weken duren”, vertelt ploegleider Mauro Gianetti aan Sporza.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Elke seconde is belangrijk, maar je ziet duidelijk dat Vingegaard dezelfde ambities heeft”, gaat hij verder. “Deze strijd is mooi voor het wielrennen. Dit is geweldig. De aanval van Pogačar was lang genoeg, maar het verschil tussen de twee is heel klein. We pakken wat voordeel en het was een mooie move van Tadej.”

Na de eerste negen etappes kijkt Pogačar aan tegen een achterstand van 17 seconden op de gele trui van Vingegaard, die in de openingsweek een keer meer dan een minuut pakte op de Sloveen. Maar sindsdien heeft Pogačar alleen maar tijd teruggepakt. “We hoopten dat Tadej in de best mogelijk conditie was in Bilbao, maar we zagen dat dat niet het geval was. Duidelijk is dat hij uit een rustperiode komt. Hij is fris en wordt elke dag beter. Dat is een goed signaal voor ons.”

“Vooral voor het moraal en ook in het klassement gaan deze acht seconden heel belangrijk zijn”, vervolgde Gianetti aan de ploegbus van UAE Emirates. Merijn Zeeman van Jumbo-Visma noemt Pogačar nu de topfavoriet om de eindzege op te eisen. “Bedankt”, lacht zijn collega van UAE. “Ik ben het daar mee eens, maar het zijn nog wel twee weken. De strijd is nog steeds open.”



Felix Großschartner was erg blij dat Pogi weer wat dichter bij Vingegaard is gekomen. “Ons plan was om te wachten op het laatste steile stuk. Jumbo-Visma begon wel heel hard, maar het is een goede dag voor ons geworden omdat we tijd gepakt hebben”, aldus de Oostenrijker. “Ik denk dat zijn vertrouwen wel gegroeid is, want we hebben goede dagen achter de rug.”

“We wisten dat dit een dag was voor de vluchters en dat Jumbo-Visma niet vol er achteraan ging rijden”, zegt Großschartner. “Het is vanaf nu belangrijk om gefocust te blijven en het dag per dag te bekijken. En het is nog lang naar Parijs.”

Lees ook: Tour 2023: Pogacar slaat gaatje met Vingegaard op steile Puy de Dôme, ritzege vluchter Woods