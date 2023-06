Gevolgen van hersenschudding houden Taco van der Hoorn langer langs de kant

Taco van der Hoorn kan zijn titel in de Brussels Cycling Classic niet verdedigen, omdat hij nog altijd hinder ondervindt van de hersenschudding die hij opliep in de Ronde van Vlaanderen, begin april. Het is nog onbekend wanneer de Nederlandse rasaanvaller van Intermarché-Circus-Wanty wel weer in actie kan komen.

“De laatste twee maanden heb ik gedaan wat ik kon om te herstellen van mijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen, maar helaas stellen de consequenties van mijn hersenschudding mij niet in staat om intensief te sporten”, legt Van der Hoorn uit op de ploegwebsite. “Overprikkeling wordt vaak gevolgd door hoofdpijn en vermoeidheid.”

Van der Hoorn werkt samen met de medische staf van de Belgische ploeg en met artsen in het ziekenhuis aan zijn comeback, waarbij zijn gezondheid van dichtbij gemonitord wordt. “Onder begeleiding van neurologen doe ik oefeningen om mijn hersenen te trainen en mijn concentratie te verbeteren, in de hoop geleidelijk aan mijn volledige hersencapaciteit terug te krijgen”, vertelt hij.

De revalidatie loopt niet in een rechte lijn omhoog, erkent de 29-jarige Van der Hoorn. “Daarom is het onmogelijk om te bepalen wanneer ik voldoende genezen zal zijn om weer een regelmatige fysieke activiteit uit te oefenen.” Het wedstrijdprogramma van de ritwinnaar in de Giro d’Italia 2021 is daardoor voorlopig leeg.

