dinsdag 5 maart 2024 om 20:01

Gevoelige tik voor Roglic in ploegentijdrit: “Niet het scenario wat we voor ogen hadden”

Primož Roglič heeft behoorlijk wat werk voor de boeg in Parijs-Nice. De Sloveen verloor dinsdag in de 27 kilometer lange ploegentijdrit in en rond Auxerre veel tijd, en kijkt in het algemeen klassement nu tegen een behoorlijke achterstand aan.

Roglič zal de komende dagen bijna een minuut moeten goedmaken op de kopmannen van UAE Emirates, en meer dan een halve minuut op zijn grootste concurrent, Remco Evenepoel. De nieuwe kopman van BORA-hansgrohe keek met wielerwebsite Val 202 kort terug op een teleurstellende chrono.

“Het is niet mijn gewoonte om excuses te verzinnen”, reageert Roglič op de vraag of de ploeg onderweg te veel last had van de veranderende weersomstandigheden. “Het was nat en de wind kwam opzetten, maar dat neemt niet weg dat we met slechts drie renners naar de finish moesten. Dat was niet genoeg om te doen wat we wilden.”

Aleksandr Vlasov en Matteo Sobrero bleken sterk genoeg om Roglič tot het einde bij te staan, maar Danny van Poppel, Marco Haller, Bob Jungels en Nico Denz moesten al vroeg afhaken. “Het was goed om te zien dat iedereen er alles voor deed en ook honderd procent heeft gegeven”, deelt ploegleider Patxi Vila op de website van BORA-hansgrohe zijn bevindingen.

“We hebben het oké gedaan op het eerste vlakke stuk en de beklimming, maar we waren wat te enthousiast en zijn te diep gegaan op de tweede helling. We waren nog wel tweede bij het tussenpunt, maar moesten met slechts drie renners het tweede deel afwerken. Dat was niet het plan en daardoor verloren we ook tijd. We hebben er uiteindelijk nog het beste uitgehaald, maar dit is niet het scenario wat we voor ogen hadden.”

Roglič weet nu wat hem te doen staat: hij zal de komende dagen moeten aanvallen. “Het is nu zaak om een strategie te bedenken, in de hoop de verloren tijd goed te maken”, schetst Vila. “Al bij al heb ik een sterke ploeg gezien, dus dat geeft wel vertrouwen voor de komende etappes.”