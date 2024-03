dinsdag 5 maart 2024 om 19:22

Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de ploegentijdrit van Parijs-Nice

De ploegentijdrit in Parijs-Nice heeft zoals verwacht voor grote verschillen gezorgd in het algemeen klassement. Brandon McNulty is de nieuwe leider, maar hoe staan de andere klassementsrenners er eigenlijk voor? WielerFlits zet de verschillen op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na de ploegentijdrit

1. Brandon McNulty (UAE Emirates)

3. João Almeida (UAE Emirates) z.t.

4. Jay Vine (UAE Emirates) z.t.

6. Chris Harper (Jayco AlUla) op 15s

7. Luke Plapp (Jayco AlUla) op 15s

8. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) op 18s

10. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 20s

11. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 22s

12. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) op 22s

13. Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) op 22s

14. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) op 23s

15. Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) op 32s

16. Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) op 38s

17. Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) op 39s

18. Harold Tejada (Astana Qazaqstan) op 39s

19. Ion Izagirre (Cofidis) op 39s

21. Marc Soler (UAE Emirates) op 41s

22. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 42s

23. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) op 42s

24. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) op 42s

28. Primož Roglič (BORA-hansgrohe) op 54s

30. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 58s

31. Steff Cras (TotalEnergies) op 1m00s

32. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 1m01s

40. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) op 1m13s

47. Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) op 1m40s

53. Michael Storer (Tudor) op 2m06s